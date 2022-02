Hoffen auf neue und junge Mitglieder im Pielachtal

Der Pfarrgemeinderat (PGR) berät die Pfarrleitung bei wichtigen Richtungsentscheidungen. Er macht die Kirche vor Ort sichtbar und wirkt als Unterstützung des Seelsorgeteams. In vielfältiger Weise ist er Grundbaustein des kirchlichen Wirkens für die Pfarrbevölkerung. Alle fünf Jahre finden Neuwahlen statt. Am Sonntag, 20. März, ist es wieder so weit. Im Fokus der Pfarren im Pielachtal stehen das Miteinander innerhalb der Pfarre, die Steigerung der Wahlbeteiligung bei künftigen Wahlen sowie die Zunahme an Kirchenbesuchen.

Bedeutende Ereignisse gab es in der letzten Periode in der Pfarre Kirchberg. „Prägend war die Pensionierung unseres langjährigen Pfarrers August Blazic und dem damit verbundenen Priesterwechsel. Auch die Zusammenlegung von sechs Pfarren zur ,Pfarrgemeinschaft zur göttlichen Barmherzigkeit‘ fand in diesem Abschnitt statt“, berichtet Pfarrgemeinderatsobfrau Maria Daxböck. Das Geschehen in der Pfarre während der Pandemie aufrecht zu halten, habe an erster Stelle gestanden. „Wir handelten stets nach den gesetzlichen Vorgaben und Bestimmungen der Diözese“, erzählt Daxböck.

Franz Xaver Hell Pfarrer von St. Margarethen

Einige bestehende Mitglieder seien bei der kommenden Wahl wieder auf der Liste zu finden, zwei Pfarrgemeinderatsmitglieder werden aus dem Gremium ausscheiden. Ob die Obfrau bei der Wahl im März wieder kandidieren wird, steht für sie noch nicht fest. „Damit eine optimale Kooperation und Verbindung zwischen Pfarre und Pfarrgemeinderat gegeben ist, werden Pfarrsekretärin Monika Schweiger und Pfarrhelferin Martina Fischl künftig vom Herrn Pfarrer in das Gremium entsandt werden“, versichert sie.

Auch die Pfarren Grünau, Loich sowie Rabenstein gehören zur „Pfarrgemeinschaft zur göttlichen Barmherzigkeit“ und sehen sich den kommenden Herausforderungen gestellt. „Bis Ende Jänner konnten Vorschläge eingebracht werden, die Kandidatenlisten sind jetzt vollständig“, erklärt Andrea Stuphann, Vorstandsmitglied des Pfarrgemeinderates Hofstetten-Grünau. Zwei Drittel der bestehenden Mitglieder ließen sich für die anstehende Wahl wieder aufstellen.

Andrea Stuphann, Vorstandsmitglied des Pfarrgemeinderates Hofstetten-Grünau

Als besondere Herausforderung für die nächste Amtszeit sieht sie die Förderung zur Steigerung der Kirchenbesuche. „Trotz der Sicherheitsmaßnahmen während der Gottesdienste sind viele Menschen durch Corona sehr ängstlich geworden. Dies führte zum Rückgang der Besuche im Gotteshaus“, bedauert Stuphann, die auch als Pastoralassistentin in der Pfarrgemeinschaft tätig ist. Themenschwerpunkt der nächsten Periode sei die „Pfarrgemeinschaft zur göttlichen Barmherzigkeit“ zur ganzheitlichen Gemeinschaft werden zu lassen. „Natürlich ist weiterhin jede Pfarre eigenständig, doch der Kommunikationsfluss und das Miteinander innerhalb der Gemeinschaft sollen noch intensiver gestärkt werden“, betont Stuphann.

Mit den kirchlichen Einschränkungen durch Corona und dem daraus resultierenden Fernbleiben der Gottesdienstbesucher hat auch die Pfarre St. Margarethen zu kämpfen. „Einen Schwerpunkt für die Wahl haben wir keinen. Grundsätzlich gilt es, die Leute wieder zum Kirchenbesuch zu motivieren. Dieses Problem haben viele Pfarren seit Beginn der Pandemie“, erklärt Pfarrer Franz Xaver Hell. Äußerst positiv sieht er jedoch das Interesse am kirchlichen Geschehen der Ministrantengruppe.

Als Obfrau des Pfarrgemeinderates in Kirchberg fungiert derzeit Landwirtin Maria Daxböck. Foto: Gerhard Hackner

„Diese jungen Leute sind uns eine große Stütze. Ich hoffe daher, dass einige auch im Pfarrgemeinderat mittun wollen“, blickt der Pfarrer freudig in die Zukunft. „Ungefähr fünf Personen wollen aufhören und sechs Kandidaten treten wieder an“, verkündet indes die St. Margarethener Pfarrgemeinderatsobfrau Maria Reithner. Grundsätzlich seien alle Mitglieder aktiv und engagiert am Mitwirken des Pfarrgemeinschaftslebens beteiligt. „Dies wird bestimmt auch in der nächsten Periode der Fall sein.“ Davon ist die Obfrau überzeugt.

