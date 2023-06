Auch die Rabensteiner verabschiedeten „ihren“ Pfarrer Leonhard

Am Fronleichnamsfest verabschiedete die Pfarrgemeinde in Rabenstein Pfarrer Leonhard Obex. Er beendet seinen Dienst in der Pfarrgemeinschaft Pielachtal und wechselt mit 1. Juli ins Gölsental. Nach der Festmesse und vor der Fronleichnams-Prozession ließ Obex seine 16 Jahre in Rabenstein Revue passieren. Am 14. August 2007 empfing er die Priesterweihe. Seit damals ist er in den Pielachtalgemeinden Grünau, Rabenstein und Loich tätig.

Erich Seidl, der Vize-Vorsitzender des Pfarrgemeinderates, bedankte sich im Namen der Pfarrgemeinde beim sichtlich bewegten Pater Leonhard für sein Wirken. Er erwähnte, dass es keine Abschiedsrede sein soll, sondern viel mehr eine Dankesrede. Vieles wurde erwähnt und Vieles musste unerwähnt bleiben. Aber der gemeinsame Weg werde weitergehen, wenn auch anders. Die persönliche Verbindung bleibe bestehen und man werde Kontakt halten. Danach sang der Kirchenchor "Der Herr behüte dich".