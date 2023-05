Fronleichnams-Prozession in Kirchberg heuer vor dem Feiertag

Seit 84 Jahren wurde die Fronleichnamsprozession in der Pfarre immer am Feiertag abgehalten. Erstmals finden heuer die Heilige Messe und die anschließende Prozession bereits am Vortag, und zwar am Mittwoch, 7. Juni, um 19 Uhr abends statt.

Damit die Priester bei allen Prozessionen teilnehmen können, mussten in der „Pfarrgemeinschaft zur göttlichen Barmherzigkeit Pielachtal“ die entsprechenden Termine fixiert werden. Der Pfarrgemeinderat Kirchberg hat sich dafür entschieden, dass der Gottesdienst samt anschließender Fronleichnamsprozession in diesem Jahr bereits am Mittwoch, 7. Juni, um 19 Uhr abends stattfindet. Die Prozession mit dem Himmel voran wird von der Kirchberger Blasmusik begleitet.

Pfarrsekretärin Monika Schweiger berichtet: „Die Wegstrecke führt über einen Feldweg zum Pfarrwald und dann am Güterweg zurück zur Kirche. Die Altarstationen sind bei der Hubertuskapelle, der Aufbahrungshalle und bei der Aussichtsplattform aufgebaut, wo es auch den Schlusssegen gibt“. Die Heilige Messe wird von Pfarrer Pater Leonhard Obex und Kaplan Thomas Schmid zelebriert. Pater Leonhard berichtet: „Das ist gleichzeitig auch mein letzter offizieller Gottesdienst in der Pfarre Kirchberg, bevor ich mit Anfang Juli in die Pfarre St. Veit wechseln werde“.

Bis zum Jahre 1938 führte die Fronleichnamsprozession in Kirchberg durch den Ort. Ab 1939 musste Dechant Johann Hiebl aufgrund der neuen politischen Situation die Prozession verlegen; sie führte von der Pfarrkirche ausgehend über den Kirchenberg, durch den Pfarrwald, vorbei beim Bauernhaus Kirchberger und zurück zur Kirche.

Für die Zeit nach seinem Wechsel als Pfarrer aus dem Pielachtal in das Gölsental hat Pater Leonhard Obex einen humorvollen Wunsch geäußert: „Ich hoffe, dass ich immer eine Einreiseerlaubnis für das Pielachtal bekomme“.

