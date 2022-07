Gudrun Sailer gab Einblick in Arbeitsalltag bei „Radio Vatikan“

Werbung

Fast 100 Besucher kamen ins Pfarrheim Ober-Grafendorf für einen außergewöhnlichen Impulsvortrag. Journalistin Gudrun Sailer, gebürtige St. Margarethenerin, erzählte aus ihrem Alltag im Vatikan. Begonnen hat ihr Berufsleben in Italien am 1. Februar 2003 bei „Radio Vatikan“, heute „Vatican News“, welche zu einer Multimedienprogrammplattform gebündelt wurden.

Gudrun Sailer hat bei den Englischen Fräulein maturiert, zudem wählte sie als Freifach Italienisch. Später studierte Sailer unter anderem vergleichende Literaturwissenschaft und Philosophie. Bevor sie nach Rom kam, waren Wien, Linz und Berlin berufliche Stationen im Bereich Radio. Über ihr Engagement im Vatikan erzählt Gudrun Sailer: „Mit 13 Jahren habe ich meine erste Pilgerfahrt gemacht und dabei Rom kennen und lieben gelernt. Ich erfuhr, dass für das deutschsprachige Programm von Radio Vatikan Mitarbeiter aus Österreich gesucht werden. Also habe ich einen Test absolviert und eine Probewoche gehabt und habe die Verantwortlichen scheinbar überzeugen können.“

Herausragende Ereignisse waren für die gebürtige St. Margarethenerin die Papstwahlen in den Jahren 2005 und 2013. Besonders der Rücktritt von Papst Benedikt war eine große Herausforderung.

„Spannend sind für mich und das Team auch immer wieder die Papstreisen. Dabei sind alle im Einsatz. Es kann auch vorkommen, dass Live-Übertragungen schon um drei Uhr morgens stattfinden“, schildert Sailer. Sonst besteht der Arbeitsalltag aus der Aufbereitung und dem Einsprechen von Papstreden und der Zusammenarbeit mit internationalen Agenturen. Eingeplant sind auch immer unvorhergesehene Ereignisse. Die Arbeitszeiten sind flexibel und familienfreundlich.

Stärkung der Frau geht stetig voran

Im Vatikan arbeiten 4.500 Personen in zwei Einheiten. 22 Prozent sind weiblich. Beim „Heiligen Stuhl“ sind es sogar 24 Prozent. „Frauen sind in ,mittleren‘ bis ,leichten‘ Führungspositionen vertreten. Unter Papst Franziskus hat die Anzahl sehr zugenommen. Zudem geht der Vatikan bei der Stärkung der Frau in kirchlichen Positionen voran“, informiert Gudrun Sailer. Über Papst Franziskus schildert die Mutter einer Tochter: „Er isst lieber gemeinsam mit den anderen im großen Speisesaal und hat auch noch keine eigene Wohnung bezogen.“

Insgesamt 183 Staaten unterhalten diplomatische Beziehungen mit dem Heiligen Stuhl. „Leider ist die Anzahl an Österreichern sehr gering“, schildert die Journalistin. Die Kommunikation bei Kollegentreffen im Vatikan gliedert sich nach den Sprachen. Wer Gudrun Sailer hören möchte, kann das Programm von „Radio Vatikan“ über das Internet empfangen. Außerdem werden weite Strecken über „Radio Maria Österreich“ ausgestrahlt.

