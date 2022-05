Miss und Mister Pielachtal werden in Kirchberg gesucht

Werbung

Die Freude beim Jugendfußballclub Kirchberg ist groß: Der Verein organisiert vom 3. bis 5 Juni wieder das Pfingstfest im Freizeitzentrum. Das Event ist nach dem Dirndlkirtag die größte Veranstaltung im Pielachtal.

„Es ist wichtig, dass wir das Fest wieder durchführen können. Nach dreijähriger Pause sind die Einnahmen für den Sportclub existenzerhaltend“, ist Obmann Manfred Fink erleichtert. Denn die Einnahmen werden für den Spielbetrieb und den Erhalt der Anlagen verwendet.

Meisterschaftsspiel, Spielefest und vieles mehr

Die ganze Sportlerfamilie hilft zusammen. „Wir haben über 200 Personen im Einsatz. Allein an den drei Festtagen müssen wir 239 eingeteilte Dienste besetzen. Bei den jährlichen Festen war schon eine gewisse Routine dabei. Jetzt müssen wir uns die Abläufe wieder in Erinnerung rufen“, sagt der Obmann.

Im sportlichen Bereich gibt es am Freitag das Meisterschaftsspiel gegen Ratzersdorf und am Samstag ab 13 Uhr ein Kleinfeld-Turnier für Hobbymannschaften. Am Sonntag organisiert die Sportunion das Familien-Spielefest.

Musikalisch spielt am Samstag die Kirchberger Blasmusik beim Dämmerschoppen auf und danach stehen die „Life Brothers“ auf der Bühne. Am Sonntag sorgen zum Frühschoppen und am Abend die „Schöpfl Buam“ für Stimmung. Die Disco gibt es an allen drei Tagen.

Höhepunkt ist am Sonntag die Wahl zur Miss Pielachtal und zum Mister Pielachtal. Beginn ist um 17.30 Uhr. Bei der Super-Tombola warten 20 Hauptpreise im Gesamtwert von 13.000 Euro. Volksfeststimmung bietet alle drei Tage ein Vergnügungspark mit „Astroliner“, „Autodrom“, „X-Dancer“ und „Quarter Tramp“. Es gibt einen Taxidienst.

