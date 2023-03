Miss Pielachtal: Nachfolgerin gesucht

Ein Highlight vor rund eintausend Besucherinnen und Besuchern ist jedes Jahr die Wahl zur „Miss Pielachtal“ beim Pfingstfest in Kirchberg. Seit dem Jahr 2007 organisiert der Sportclub dieses Event. Unter dem Motto „Wir suchen dich“ ist der Verein ab sofort wieder auf der Suche nach Kandidatinnen, die teilnehmen möchten.

„Für die neue ‚Miss Pielachtal‘ und ihre beiden Stellvertreterinnen gibt es wunderschöne Schärpen und auch Geldpreise“, berichten die Organisatoren Julia Berger und Wolfgang Grubner. „Es muss ein tolles Gefühl sein, vor tausend Leuten auf dem Laufsteg zu stehen“, ergänzen sie. Amtierende „Miss Pielachtal“ ist Anica Krenn aus Kirchberg. Als nach ihrer Wahl der Applaus aufbrandete, meinte die 18-Jährige auf der Bühne: „Es ist ein Traum und einfach phantastisch.“ „Mister Pielachtal“ bleibt Jakob Daxböck aus Frankenfels, er wird nur jedes zweite Jahr gekürt.

Die Wahl findet heuer am Sonntag, 28. Mai, in zwei Durchgängen im großen Festzelt im Freizeitzentrum Kirchberg statt. Eine prominente Jury nimmt die Bewertung vor. Als Moderator fungiert Wutzl Pold. Er stellt die Kandidatinnen vor und bringt das Publikum so richtig in Stimmung. Weitere Informationen zur Teilnahme gibt es bei den beiden Organisatoren unter den Nummern 0664/448 76 73 und 0664/468 60 17.

