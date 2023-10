Gemeinderat: Energiegemeinschaft in Weinburg geplant

Seit Kurzem ist eine von der Gemeinde Weinburg in Auftrag gegebene Studie zur Prüfung des Nutzens einer Erneuerbaren-Energie-Gemeinschaft (EEG) abgeschlossen. Die Studie simulierte, wann Photovoltaikanlagen Energie produzieren und wann die Gemeinde Energie verbraucht, wie Umweltgemeinderat David Lilek (SPÖ) erklärt. Das Ergebnis: Eine EEG würde sich durchaus rechnen. Der Gemeinderat beschloss in seiner jüngsten Sitzung deswegen die Gründung einer solchen.

Der aktuelle Plan ist, dass nur gemeindeeigene Gebäude Teile der EEG sind. „Das heißt zum Beispiel, wir produzieren mit Photovoltaikanlagen am Dach der Volksschule Strom, den wir dann im gemeindeeigenen Adeg-Geschäft verbrauchen“, erklärt Bürgermeister Michael Strasser (SPÖ). Nur die Transferkosten müsse die Gemeinde dann zahlen. Der Preis des eigenen Stromes kann von der Gemeinde festgelegt werden, unabhängig vom Marktpreis.

Im weiteren Lauf des Projektes soll es auch der Gemeindebevölkerung ermöglicht werden, sich an der EEG zu beteiligen. Bei den Bürgerinnen und Bürgern sollen dann in der Gemeinde erzeugten Strom aus der Steckdose kommen, wenn sie der EEG beitreten. Dass der Strom dann nicht so weit durchs Netz reisen muss, würde laut Strasser auch das Stromnetz entlasten. Der Grund, warum nicht gleich die Bevölkerung mit ins Boot geholt wird, sei laut Lilek, dass die Gemeinde erst einmal sichergehen möchte, dass die EEG im kleinen Rahmen gut läuft.

Photovoltaik mit Bürgerbeteiligung

Woran sich die Bevölkerung jedoch bald beteiligen kann, ist ein Photovoltaik-Ausbauprojekt der Gemeinde, welches der Gemeinderat ebenfalls einstimmig beschloss, denn laut Lilek sei die EEG erst dann richtig sinnvoll, wenn die Gemeinde ihren gesamten Strombedarf selber decken kann. Dafür braucht es mehr PV-Anlagen. Deswegen sollen mehr gemeindeeigene Gebäude damit ausgestattet werden.

Damit die Gemeinde nicht alleine mehrere 100.000 Euro in die Hand nehmen muss, können sich Bürgerinnen und Bürger am Kauf der PV-Anlagen beteiligen. Symbolisch können sie Paneele kaufen, um etwa 3.000 bis 5.000 Euro. Dieser Betrag ist KEST-befreit mit vier Prozent verzinst. „Die Bürger haben den Vorteil, dass sie ihr Geld gut angelegt haben, und die Gemeinde hat den Vorteil, dass sie dadurch günstig den Strom von der Anlage beziehen kann“, erklärt Lilek.