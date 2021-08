„Soulfish“, das sind Doris Krammer aus Ober-Grafendorf, Fritz Groiß aus Kammerhof, Dieter Wurm aus Hofstetten-Grünau, sowie Harald Langthaler und David Kopp aus Rohrbach. Die Konstellation macht schon seit zehn Jahren „Musik mit Soul“. Dabei covert die Band mit Herzblut Hits aus den 60er bis 90er Jahren.

„Unseren Fokus legen wir hauptsächlich auf die 70er Jahre. Es sind Marken, die unser Leben geprägt haben“, erzählt Doris Krammer, die für den Gesang und die Percussion zuständig ist. „Musik ist unser Leben. Nebenbei ist es unser liebstes Hobby“, schildert Gitarrist Fritz Groiß. Daneben zeichnen Dieter Wurm für die Bassgitarre, Harald Langthaler für das Keyboard und David Kopp für das Schlagzeug verantwortlich.

Wie Krammer zur Band und zum Singen kam, schildert sie: „Schon in meiner Kindheit musste die Haarbürste als Mikrofon dienen und mit 18 Jahren habe ich dann offiziell begonnen.“

Die Band kam durch Zufall zustande. „Es gibt drei Urgesteine, die ich schon von ,The Jets‘ kannte und wir haben uns zusammengerufen, ob wir was machen würden.“ Der Name für die Gruppe habe sich einfach über die Internetsuche ergeben, da die Gruppe soulige Sachen spielen wollten.

Debüt für das erste Hoffest im „Berdas“

Einen musikalischen Leckerbissen bieten „Soulfish“ beim ersten Hoffest im Café-Restaurant Berdas in Ober-Grafendorf. Über das Engagement sagt Krammer: „Als ich einmal Essen war, wurde ich angesprochen, ob ich mit der Band nicht auftreten möchte und da konnte ich nicht verneinen.“

Zu der Idee ein Hoffest zu veranstalten erzählt Uka Halilaj: „Ich möchte endlich nach der langen Pandemie-Durststrecke meine 30-jährige Erfahrung aus der Gastroeventbranche auch im Pielachtal umsetzen. Ich habe schon damals in Melk einige Events, wie Gartenfeste, durchgeführt und die Gegebenheiten in Ober-Grafendorf passen perfekt.“

Die Besucher erwartet ab 17.30 Uhr ein Grillabend, zudem ist der Weinkeller geöffnet und eine Bierbar ist ebenfalls vorzufinden. „Soulfish“ spielt ab 19.30 Uhr auf. Reservierung ist erforderlich, der Eintritt ist frei.