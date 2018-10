Fünf der 19 Gemeinden des Pielach-Wasserverbandes nutzten die Gelegenheit, den vorbeugenden Hochwasserschutz noch weiter auszubauen. Frankenfels, Rabenstein, Weinburg, Hafnerbach und Haunoldstein installierten digitale Messpegel, um im Fall eines Hochwassers besser informiert zu sein.

Die Landespegelstellen mit Fernübertragung befinden sich in Loich und Hofstetten. „Uns geht es darum, dass wir Schäden vielleicht verhindern können, wenn wir frühzeitig wissen, wieviel Wasser kommt“, so Pielach-Wasserverband-Obmann Gottfried Auer. Der größte Vorteil sei die objektive Information über das tatsächliche Bedrohungsbild vor Ort. „Dieses Monitoring ermöglicht durch die ständige Verfügbarkeit einen deutlichen Zeitgewinn im Ernstfall. Dadurch können Einsatzkräfte sparsamer eingesetzt und Vorbereitungen früher eingeleitet werden“, ist der Wasserverband-Obmann überzeugt. Prävention ist für Auer wichtig, deshalb finanziert der Verband die Kosten für das Gerät vor und übernimmt die Hälfte der Kosten. „Der Pegel kann dann über die Homepage eingesehen werden“, so Auer.

„Dieses Monitoring ermöglicht durch die ständige Verfügbarkeit einen deutlichen Zeitgewinn im Ernstfall.“ Gottfried Auer, Obmann Pielach-Wasserverband

In Rabenstein fand nun die erste Administratoren-Schulung statt. Bernhard Maier vom Microtronics-Team machte die Teilnehmer mit den Bedienungsfunktionen der Pegel-Software vertraut. Die Administratoren legen fest, wann alarmiert wird. Das erfolgt im Ernstfall über einen Alarmplan. „So soll verhindert werden, dass im Vorfeld keine Panik bei der Bevölkerung ausgelöst wird“, erklärt Gottfried Auer.