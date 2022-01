1,3 Millionen Euro für Schutz vor Naturgefahren

Hochwasser und Starkregen machen dem Pielachtal immer wieder zu schaffen. Auch wenn die Gemeinden im letzten Jahr von größeren Überschwemmungen verschont blieben, gab es doch einiges zu tun. So investierte die Lawinen- und Wildbachverbauung rund 1,3 Millionen Euro in den Schutz vor Naturgefahren.

„Das umfangreichste Baufeld war die Errichtung des Hochwasser-Rückhaltebeckens am Tannenbach in Weinburg oberhalb des Werksgeländes der Constantia-Teich GmbH“, berichtet Sektionsleiter Christian Amberger von der Lawinen- und Wildbachverbauung. Das Becken mit einem Rückhaltevolumen von rund 15.000m³ wurde im Vorjahr weitgehend fertiggestellt. „An den Zubringergerinnen wurden massive Stahlrechen errichtet, damit möglichst wenig Holz und Geschiebe in das Becken vordringt“, erklärt Amberger.

Ein Großprojekt der letzten Jahre war die Verlegung des Loitzenbaches in Rabenstein . Bis auf wenige Restarbeiten konnte der umfassende Hochwasserschutz abgeschlossen werden. „Neben dem Schutz konnte auch die Gewässerökologie in Abstimmung mit der Fischerei verbessert werden. Wanderhindernisse wurden entfernt, sodass auch bei niedriger Wasserführung ein Fischlebensraum bestehen kann“, führt Amberger aus.

In Schwarzenbach, Frankenfels, Loich und Kirchberg wurden etliche lokale Kleinmaßnahmen durchgeführt.

Vom Redtenbach bis Groß-Aggschussgraben

Auch in diesem Jahr stehen im Tal einige Projekte der Lawinen- und Wildbachverbauung an. So ist eine umfassende Sanierung des Redtenbaches in Frankenfels geplant. „Die schon einsturzgefährdete Gerinneeindeckung unweit des Gemeindeamtes muss erneuert werden, weiters werden ein Wildholzrechen und eine massive Geschiebefiltersperre mit einem Ablagerungsbecken errichtet“, blickt Amberger in die Zukunft.

Fortgeschritten sind auch die Planungen für das Projekt im Groß-Aggschussgraben in Hofstetten-Grünau. Dort waren im Sommer 2016 rund 80 Liegenschaften vom Hochwasser betroffen. Geplant sind die Errichtung eines großen Hochwasser-Rückhaltebeckens am Grabenausgang und die Schaffung einer neuen Ableitung in die Pielach.

Auch die Ökologie spielt dort eine große Rolle. „Hier befindet sich nämlich noch ein autochthones Steinkrebsvorkommen, das geschützt werden muss“, informiert Amberger. Das Projekt wird von einem technischen Büro für Gewässerökologie umfassend mitbetreut.

