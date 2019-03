Ihren Abschied feierten die engagierten Tagesmütter Rudolfine Grenl und Maria Tischer. Irene Köckeis vom Familienzentrum des Hilfswerkes dankte den beiden für ihre langjährige Tätigkeit zum Wohle der Familien und Kinder in der Region. In 25 Jahren hatten Maria Tischer (ab September 1995) und Rudolfine Grenl (ab September 1996) als liebevolle Tagesmütter rund 100 Kinder in ihrer Obhut.

Ihr Resümee: „Wir haben diese Tätigkeit aus Liebe zu den Kindern ausgeübt. All die Jahre hindurch war dies für uns Beruf und Berufung zugleich.“ Irene Köckeis betonte die wichtige Rolle der Tagesmütter: „Zusätzlich bieten wir an drei Donnerstagen im Monat im Eltern-Kind-Zentrum eine Beratung für Mütter, Väter, Tageseltern und Kleinkinder an.“ Infos unter 02742/31 22 50-21.