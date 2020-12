Verleumdung, fahrlässige Körperverletzung: Ein 32-Jähriger scheint bereits mehrmals im Strafregister auf. Doch das scheint dem Vater eines Kindes keine Lehre gewesen zu sein. Jetzt musste er sich wegen Suchtgifthandel, der Herstellung von Crystal Meth sowie des Anbaus von Cannabis verantworten, ebenso wegen Unterdrückung von Kfz-Kennzeichentafeln.

Der Zeitraum der ihm zur Last gelegten Drogendelikte erstreckt sich von Juni 2018 bis April 2020.

So soll er in Hofstetten-Grünau, Traisen, bei Böheimkirchen, in Wien und an anderen Orten aktiv gewesen sein. Mit ihm auf der Anklagebank sitzt ein 47-Jähriger. Mit diesem soll er in dessen Haus in Böheimkirchen Cannabis angebaut und Crystal Meth erzeugt haben. Durch einen weiteren Hofstettener hätte der Böheimkirchener den Erstangeklagten kennengelernt. Dieser sei auf der Suche nach einem geeigneten Platz gewesen, wo „man kochen könne.“ Der 47-jährige soll ihm Räumlichkeiten für die Drogenküche sowie zur Lagerung und Aufzucht von Cannabispflanzen gestellt haben. Die Drogenküche in seinem Haus gesteht der ehemalige Böheimkirchener ein. „Er war aber nicht sehr erfolgreich“, merkt er zum Erstangeklagten an. Der 47-Jährige bekennt sich großteils schuldig, nur mit den ihm vorgeworfenen Mengen an produzierten Drogen ist er nicht einverstanden. Dass er die Hanfpflanzen nicht nur eingelagert, sondern auch mit seiner Frau konsumiert hat, gibt er zu.

Das war aber nicht der einzige Ort, wo der 32-Jährige Drogenküchen betrieben haben soll, um die gefährliche Substanz Crystal Meth herzustellen.

„Ich habe den Gestank nicht ausgehalten“

Im Zeugenstand erscheint die Mutter seines Kindes, eine junge Pielachtalerin. Diese entschlägt sich aber der Aussage, als sie der Richter darauf hinweist, sie könne dadurch den Angeklagten belasten. Ihr Entscheid, nichts zu sagen, macht es dem Gericht nicht leichter. Ein vorgeführter Traisner, der sich derzeit in Haft befindet, ist gesprächiger. Er gibt an, dass der ehemalige Hofstettener bei ihm in Traisen Meth produziert hätte. „Ich habe den Gestank nicht ausgehalten“, erzählt er. Sein Kumpane habe gesagt, dass das Crystal Meth nichts geworden sei. Er sei aber bei einer Produktion in Böheimkirchen dabei gewesen. Zu seinem Bekannten meinte er: „Er hat viel Scheiße gebaut.“ Er hätte von ihm zehn Gramm Crystal Meth bekommen, auch Cannabis. „Das war das schlechteste Marihuana, das ich jemals konsumiert habe“, merkt er an. Noch eine Reihe anderer Zeugen ist geladen, ein Teil blieb jedoch unentschuldigt dem Gericht fern. Die Verhandlung wurde daher vertagt.