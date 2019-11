Von Ober-Grafendorf bis Frankenfels verwandelt sich das Tal der Dirndln ab Ende des Monats erneut in eine Advent-Region. Unter der Dachmarke „Advent im Dirndltal“ arbeiten Regionalbüro Pielachtal, Tourismusmarketing Pielachtal, Mostviertel Tourismus sowie die NÖVOG auch heuer wieder zusammen. Mit der Mariazellerbahn geht es ab 29. November zum vorweihnachtlichen Vergnügen.

Ein gemeinsamer Werbefolder bietet Überblick über das diesjährige Angebot. Jeder Markt erhielt außerdem einen Namen: So wird in Ober-Grafendorf etwa der „kulinarische Advent“ begangen, während es in Schwarzenbach „brauchtümlich“ zugeht und in Kirchberg die „Romantik“ wartet. Insgesamt finden in den Pielachtal-Gemeinden acht Adventmärke sowie ein Hirtenspiel samt Kindersegen mit lebendiger Krippe in Weinburg statt.

"Wir bieten eine Alternative zu Mariazell, da wir im Tal jede Woche mehrere Märkte zur Auswahl haben." Kurt Wittmann, Regionalplanungsobmann

„Jeder Markt für sich ist eigenständig, aber es macht Sinn, zusammenzuarbeiten. Wir treten als Tal auf“, erklärt Regionalplanungsobmann Kurt Wittmann, der überzeugt ist:: „Wir können eine vernünftige Alternative zu Mariazell bieten, da wir jede Woche mehrere Märkte zur Auswahl haben.“

Auch auf Qualität lasse sich in der Gemeinschaft noch besser achten: So gebe es im Tal mittlerweile fünf Geschirrmobile und jede Gemeinde habe sich für den Markt mit Heferln eingedeckt: „Wir sind plastikfrei.“ Auch in Zukunft soll intensiv zusammengearbeitet werden: „Wir wollen das talweite Miteinander forcieren.“ Um den heurigen Advent bestmöglich zu gestalten, gab es bereits im September einen Workshop zum Thema „Weiterentwicklung des Advents im Pielachtal und Adventmarktbesprechung“, an dem die Gemeindevertreter und Organisatoren der Adventmärkte im Pielachtal teilnahmen.

In den größeren Gemeinden liegt die Organisation in den Händen von Adventkommittees: In Hofstetten etwa steht die ARGE Grünauer Advent, bestehend aus Privatpersonen, Wirtschaft und Vereinen, hinter dem vorweihnachtlichen Markt. In Ober-Grafendorf etwa zeichnet sich die Wirtschaft verantwortlich, in Loich zum Beispiel die Gemeinde und in Frankenfels die Volksschule. Immer dabei und nicht wegzudenken: die örtlichen Vereine. „Die Aussteller kommen in der Regel aus der Region und sind Vereine und Organisationen“, erklärt der Pielachtaler Tourismusverbandsobmann Gerhard Hackner. „Es sollen möglichst regionale Produkte und Kulinarik geboten werden.“ Bei den meisten Adventmärkten ist eine Standgebühr zu entrichten. „Damit werden Kosten abgedeckt, die dem Veranstalter entstehen.“ Jedoch: „Wir bemühen uns, diese in Rabenstein sehr gering zu halten“, so Regionalplanungsobmann und Rabensteins Ortschef Kurt Wittmann. Eventuelle Erlöse kommen meist den Vereinen zugute oder werden, wie in Rabenstein, für einen karitativen Zweck gespendet.