Erst vor wenigen Wochen warnte Barbara Rieder von Streetwork Pielachtal, dass sich die Lage zuhause mittlerweile zuspitzt und die Jugendlichen unter der Situation leiden. Das Angebot von Streetwork Pielachtal – einem LEADER-Projekt, das von Bund, Land und Europäischer Union unterstützt wird – war seit Ende November wegen der Covid-Maßnahmen nur sehr eingeschränkt möglich. „Die neue Verordnung vom 15. März bringt nun in ganz Österreich Öffnungsschritte für die außerschulische Kinder- und Jugendarbeit, so auch im Pielachtal“, freut sich Rieder.

„Bisher waren nur pädagogische Gespräche, Beratungen sowie Streetwork möglich. Ab sofort dürfen wir Angebote mit bis zu zehn Personen in- und outdoor organisieren.“ Es sei selbstverständlich, dass alle Hygieneregeln eingehalten und das Präventionskonzept berücksichtigt werden. Streetwork Pielachtal darf somit Jugendräume öffnen und Projekte sowie Aktionen umsetzen – wie etwa die bevorstehende Gestaltung von Jugendräumen, das Pavillon-Projekt in Kirchberg oder die Umgestaltung des Waggons am Bahnhof Klangen.

Die Teilnahme an In- und Outdoor-Angeboten in Kleingruppen bis zu zehn Personen ist nur nach Vorlage eines negativen Testergebnisses möglich. „Wir haben zudem umfassende Leitlinien für Abläufe sowie Standards zum Schutz der Jugendlichen und Mitarbeiter sowie ein Präventionskonzept“, erklärt Barbara Rieder. Auch die Mitarbeiter von Streetwork Pielachtal werden regelmäßig getestet.

Team ist telefonisch und online erreichbar

Das Team ist online und per Telefon für Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 12 bis 23 Jahren erreichbar. Weiterhin ohne Testung möglich sind face-to-face Einzelberatungen. Das Team bietet Hilfe bei allen jugendrelevanten Themen wie Schule, Arbeit, Rechtliches oder Gewalt. Dabei werden mit Jugendlichen Ziele und Lösungsmöglichkeiten erarbeitet. Dieses Angebot kann während der Öffnungszeiten beim Streetwork oder nach Terminvereinbarung in Anspruch genommen werden.

Mehr dazu gibt es auch unter www.streetwork-pielachtal.at