Es hat sich ausgeraucht: Um Punkt Mitternacht trat am vergangenen Donnerstag österreichweit das absolute Rauchverbot in Kraft. Damit haben Zigaretten in Gastronomiebetrieben künftig Hausverbot – auch im Pielachtal. „Mir ist es im Prinzip egal“, sagt Edmund Radlbauer. Kurz vor Inkrafttreten sitzt der Rabensteiner noch im Gasthof zum Alten Brauhaus, vor sich die Zeitung, in der Hand eine der letzten legalen Zigaretten. „Ich komme ja nicht wegen des Rauchens her“, erklärt er, „sondern, damit ich unter die Leut‘ komm.“

Ein paar Meter weiter steht Claus Tuschetschläger an der Bar, ebenfalls mit Glimmstängel in der Hand. Auch er wird seinem Stammlokal in Zukunft weiter treu bleiben: „Ich bin ja auch hier, um Bekannte zu treffen.“ Das Rauchverbot jedoch sieht er kritisch: „Viele klagen darüber, dass sie kein Personal finden – und dann macht man es den Gewerbetreibenden noch zusätzlich schwer.“ Jeder solle selbst entscheiden können, ob er ein Raucherlokal führen wolle.

Die Wirtsleute des Alten Brauhauses, Alfred und Monika Krassnig, sind selbst Nichtraucher. Angst davor, ab sofort Raucher als Gäste zu verlieren, haben sie nicht: „Wir werden sicherlich keine Geschäftseinbußen haben“, ist Alfred Krassnig überzeugt, „eher sogar eine Geschäftsverbesserung, weil wir ein Restaurantbetrieb sind.“ Im ebenfalls von den Krassnigs betriebenen Buffet im Gemeinde- und Kulturzentrum habe man schon vor der aktuellen Umstellung nicht rauchen dürfen: „Das wird von allen akzeptiert.“ Dort gibt es im Freien bereits einen Windschutz für Raucher, nun soll ein weiterer im Gastgarten des Alten Brauhauses folgen.

Auch in Kirchberg stehen im Gasthaus Mahrer vergangene Woche noch die letzten rauchenden Gäste an der Bar. „Die meisten gehen aber ohnehin jetzt schon mit der Zigarette vor die Türe“, erzählt Kellner Karl Jirowsky, den rund um das Verbot vor allem der Umgangston stört: „Diese Hetze gegen Raucher geht mir auf die Nerven - was alles auf Facebook geteilt wird.“

Lärmbelästigung und höhere Heizkosten

Seit dem Jahr 2003 betreiben Sabine und Franz Mahrer das gleichnamige Kirchberger Gasthaus, damals war die Trennung von Raucher- und Nichtraucherbereich schon fertig. Ein zusätzlicher Saal bot weitere Plätze für Nichtraucher. „Es ging auch darum, die Mitarbeiter zu schützen. In den Pausen haben die aber schon vor der Mahlzeit drei Zigaretten geraucht“, versteht Franz Mahrer das Problem nicht.

Mit der Umstellung erwartet er zwar, dass ein Teil der Gäste ausbleiben wird, aber grundsätzlich sei das Gasthaus ein Speiselokal, in dem das Rauchen keine so große Rolle spielt. „Bei uns gab es immer ein gutes Miteinander zwischen Rauchern und Nichtrauchern. Jetzt stehen die Mahrers vor der Herausforderung der Lärmbelästigung: wenn die Gäste nachts vor dem Gasthaus rauchen. Im Winter rechnen sie außerdem mit höheren Heizkosten. „Die Heizung läuft durch, wenn ständig die Tür auf und zu geht“.

Keine Sorgen um ihren Restaurantbetrieb San Marino macht sich die Ober-Grafendorferin Renate Grünberger. Das von ihr betriebene Nachtlokal Harmony bereitet ihr sehr wohl Kopfzerbrechen: „Die Disco wird uns treffen“, sagt sie. In der Nacht, so Grünberger, würden 80 Prozent ihrer Gäste rauchen: „Jugendliche haben schon angekündigt, sie würden in Zukunft daheim Party machen.“

Probleme sieht Grünberger vor allem in der Lärmbelästigung: „Wenn viele Gäste zum Rauchen vor die Tür gehen, sind die Anrainer arm. Und ich als Wirtin hafte, wenn es eine Anzeige wegen Ruhestörung gibt.“ Es sollte beim Rauchen Ausnahmen für Nachtlokale geben, wünscht sich Grünberger. Und dass die Haftung für Ruhestörungen nicht die Wirte übernehmen müssen: „Ich betreibe ein kleines Lokal – ich kann nicht draußen jemanden abstellen, der dafür sorgt, dass es außerhalb meines Betriebs ruhig ist.“. Sobald sie das Lokal verlassen, sollten die Gäste selbst haften.