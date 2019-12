Das neue Jahr bringt im Pielachtal wieder einige Highlights – zum Dirndlkirtag wird heuer am 26. und 27. September in Rabenstein geladen.

2020 tut sich Vieles im Pielachtal. Die NÖN mit einem Überblick über einige Veranstaltungen, die man sich schon einmal im Kalender markieren kann:

Fasching. Auch heuer wird im Dirndltal gefeiert und das so richtig: Am 18. und 19. sowie 24. und 25. Jänner strapazieren die Ogra Schulnarren in der Pielachtalhalle in Ober-Grafendorf die Lachmuskeln des Publikums. Zum Faschings-Event der Horuck-Partie in Kirchberg wird am Fasching-Samstag, 22. Februar, und am Fasching-Sonntag, 23. Februar, geladen. 15 Gruppen mit über 120 Personen der Horuck-Partie warten mit Sketches, Parodien und vielem mehr auf. Auftreten werden in Kirchberg Kaiser Franz I., Hans-Wernerle und Severle, ZIB-1 Sprecher Christian und viele mehr.

Dirndlblüten-Wanderung. Unter dem Motto „Dirndln bliahn gschpian“ finden seit 20 Jahren die Dirndlblüten-Wanderungen statt. Auch heuer lässt sich die Dirndlblüte wieder marschierend bewundern: am Samstag, 28., und Sonntag, 29. März, ist Abmarsch in Rabenstein beim Steinschalerhof. Am Samstag, 4. April, ist Start der Wanderung in Frankenfels.

Schmalspurfestival. Alles dreht sich wieder um die Eisenbahn beim Schmalspurfestival an der Mariazellerbahn am Samstag, 13. Juni, und Sonntag, 14. Juni. Alle zwei Jahre findet die Veranstaltung statt, heuer ist es wieder so weit: Von Ober-Grafendorf bis Frankenfels liegt der Schwerpunkt der Ausstellungsorte im Pielachtal. Unter dem Motto „Von der Nostalgie zur Moderne – Zeitreise 120 Jahre Mariazellerbahn“ versetzen Exponate die Gäste zurück in die Epoche rund um das Jahr 1900. Bei den Sonder-Führungen erhalten alle Gäste bisher ungesehene Einblicke in moderne Welt der Mariazellerbahn.

Radmarathon. Sportbegeisterte könnte der St. Pöltner Radmarathon reizen, der im Landhausviertel startet und dessen Routen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch das Pielachtal führen.

Am Sonntag, 21. Juni, gibt‘s die Wahl zwischen einem Kinderbewerb, einer Extrem-Strecke (158 Kilometer: St. Pölten – Pielachtal – zurück), der Classic-Strecke (80 Kilometer: St.Pölten – Pielachtal – zurück) und der Light-Strecke (52 Kilometer: St. Pölten – Pielachtal – zurück).

Kardinal König-Gedenkort. Eine Gedenkstätte für Kardinal König entsteht in Rabenstein. Aus zweckgebundenen Rücklagen hat die römisch-katholische Pfarrkirche Rabenstein das sogenannte „Kardinal-König-Haus“ erworben, das sich neben der Kirche befindet. Bis zum Kardinal-König-Gespräch am 29. August ist die Fertigstellung und Segnung der Räumlichkeiten geplant. Künftig sollen Besucher in einer Ausstellung Wissenswertes zum großen Sohn Rabensteins erfahren. Zudem entstehen Übernachtungsmöglichkeiten für Pilger.

Dirndlkirtag. Die größte Veranstaltung in der Region, der Pielachtaler Dirndlkirtag, findet in diesem Jahr in Rabenstein statt, und zwar von Samstag, 26., bis Sonntag, 27. September. Rund 70 Ausstellungsstände erwarten die Gäste. Auch heuer dreht sich wieder alles um die Dirndl.

Außerdem erwarten die Besucher jede Menge Musik-Highlights, Modeschauen und vieles mehr. Im Jahr 2020 findet außerdem wieder die Wahl der Pielachtaler Dirndlkönigin und die Wahl der Pielachtaler Dirndlprinzessin statt.

Advent im Dirndltal. Auch 2020 darf der „Advent im Dirndltal“ n icht fehlen. Von Ober-Grafendorf bis Frankenfels verwandelt sich das Pielachtal erneut in eine Vielzahl von Weihnachtsdörfern. Regionale Köstlichkeiten und Handwerk werden ebenso geboten wie musikalische Genüsse.