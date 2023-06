Feuer und Flamme für die Luftfahrt mit Feuer und Flamme

Scheinbar schwerelos schweben, ob nur wenige Meter über den Boden oder in luftigen Höhen, über den Bergspitzen - mit Heißluftballons ist das möglich. Lukas Reinberger hat sich seine Leidenschaft zum Beruf gemacht und im Oktober 2022 „Pielachtal Ballooning“ im Kirchberger Ortsteil Sois gegründet. Immer schon interessierte er sich für die Luftfahrt. Dann schaute er einmal, vom Boden aus, bei einer Fahrt mit dem Heißluftballon zu, und wusste, dass er seine Leidenschaft gefunden hatte. Bevor er überhaupt einmal selber auf einem Ballon dabei war, meldete er sich für den Kurs für die Ballonpilotenlizenz an. Das war im Jahr 2020, zwei Jahre später gründete er sein Ballonfahrt-Unternehmen.

Kundinnen und Kunden würden die Fahrten aus ganz unterschiedlichen Gründen buchen, berichtet Reinberger. Oft seien es aber Geschenke, etwa zu Geburtstagen oder Hochzeiten. Für einige Gäste ist die Fahrt ansich jedoch nicht Nervenkitzel genug: „Ein Highlicht für mich ist, mit Fallschirmspringern unterwegs zu sein. Auf einer Höhe von 2.000 bis 3.000 Metern klettern sie dann auf den Rand des Korbes und springen ab“, berichtet der Ballonpilot.

Lukas Reinberger demonstriert den Brenner des Heißluftballons. Dieser erhitzt die Luft in der Hülle, damit der Korb aufsteigen kann. Foto: Schrefl

Fahrt mit dem Wind

Reinbergers Ballon umfasst ein Luftvolumen von 3.400 Kubikmetern. Ein Propangasbrenner erhitzt die Luft, damit der Ballon aufsteigen kann. In seinem Korb haben bis zu vier Passagiere Platz, plus dem Piloten. Die größten Heißluftballone umfassen ein Volumen von 16.000 Kubikmetern. Wenn der Ballon dann vom Boden abhebt, steigt er mit einer Geschwindigkeit von etwa zwei bis 2,5 Metern pro Sekunde - doch es ist auch möglich, nur einen Meter hoch zu steigen und über den Boden zu gleiten. „Das hilft den Passagieren, sich an die Fahrt im Ballon zu gewöhnen. Normalerweise steige ich nicht sofort auf, sondern bleibe zuerst unten“, so Reinberger. Ab und zu kommt es nämlich vor, dass die Gäste mit Höhenangst zu kämpfen haben. Doch laut dem Ballonpiloten sei eine Luftfahrt eine gute Möglichkeit, diese zu konfrontieren. Vor Seekrankheit brauche man keine Angst haben. „Der Korb schaukelt überhaupt nicht. Man spürt auch keinen Wind - weil man ja mit dem Wind fährt“, so Reinberger. Eine Ballonfahrt ist aufgrund der Thermik nur abends und morgens möglich. Auch die Windgeschwindigkeit darf nicht zu hoch sein: maximal acht Knoten, das entspricht etwa 15 km/h.

Auch Reinberger hat eine Urkunde samt seinem Luftadelstitel "Graf Lukas". Foto: Schrefl

Adelstitel ist Tradition

Die Ballonfahrt ist für Reinberger ein Gemeinschaftssport. Denn sowohl die Vorbereitung auf den Flug, als auch das zusammenpacken danach erfordert viele Hände. Eine besondere Tradition gibt es in der Ballonfahrt: die Ballontaufe. Nachdem die Ballonhülle zusammengepackt und alles verstaut ist, geht man gemeinsam in ein Gasthaus. Dort wird man in den „Luftadel“ erhoben und bekommt einen Titel verliehen. Die Tradition geht auf den Beginn der Ballonfahrt im Jahr 1783 zurück. Von Reinberger, bzw. „Graf Lukas“ bekommen alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer dann eine Urkunde mit ihrem neuen Adelstitel ausgestellt.

Jede Fahrt ist individuell

Eine Fahrt ist Reinberger besonders in Erinnerung geblieben: „Wenn man über einen See fährt, dann ist es ja eigentlich Pflicht, dass man hinunter sinkt und kurz am Wasser aufsetzt. Ich habe das einmal bei einem Badesee gemacht.“ Die Leute dort waren aus dem Häuschen, machten Fotos, jubelten ihm zu. Doch als er wieder hinauf stieg, bemerkte er: „Die Polizei hat mich mit Blaulicht verfolgt! Da bin ich natürlich so bald wie möglich wieder gelandet. Es hat sich herausgestellt, eine Frau hat die Polizei alarmiert, weil sie gedacht hätte, der Ballon stürzt ab“, erinnert sich Reinberger.

Eine Tücke hat die Ballonfahrt: Man kann den Heißlufballon in der Luft nicht oder nur kaum lenken. „Deswegen fahre ich auch nie die selbe Route zweimal. Dadurch bleibt die Ballonfahrt aber auch nach der hundertsten noch etwas Besonderes“, sagt Reinberger.