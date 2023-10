Band „SchikK“ veröffentlicht erstes Album

Blasmusik-Klänge, Drums und kräftige Vocals vereint die niederösterreichische Band „SchikK“. Seit der Gründung vor etwas über einem Jahr haben die sieben Mitglieder auf das Album hingearbeitet. Mit der Debütsingle „Amoi Fuat“ ging alles los im August 2022. Direkt danach kam die erste EP „Frei Sein“. und im Februar 2023 die Single „Bei Dir“. In der abschließenden Studiosession diesen Sommer nahm die Gruppe noch fünf brandneue Songs auf und das Album war vollständig.

„SchikK“ - das sind Katharina Vyhnalik aus Langenschönbichl (Gesang), Simon Müller aus Bad Fischau (Gitarre). Mario Amstätter-Zöchbauer aus Schönbühel (Sousaphon), Richard Schwarz aus Pyhra (Posaune) sowie Michael Datzinger (Schlagzeug), Paul Donninger (Trompete) und Manuel Prinz (Trompete) aus Obergrafendorf. Das Debüt-Album trägt den Namen der Band und ist bereits im Handel und auf den üblichen Streaming-Plattformen erhältlich.

Partystimmung, aber auch Raum zum Nachdenken

„Unsere Songs sollen gute Laune, Freude am Leben und dann auch einfach mal Partystimmung vermitteln“, erzählt Manuel Prinz. „Das heißt es sind Feel-Good-Songs, energetische Tanzmusik, aber auch der eine oder andere Song zum Nachdenken auf der Platte“. Besonders einprägsam war für die Bandmitglieder der Debüt-Song „Amoi fuat“, der erste Titel am Album. „Mit diesem Lied hat alles angefangen. Wir waren das erste Mal gemeinsam im Studio, haben das erste Musikvideo gedreht und so zu unserem Stil und Sound gefunden“, erinnert sich der Trompeter. In dem Song geht es um Fernweh, Freundschaft, Liebe und das schöne Leben. Jedoch wäre es fast gar nicht zu einer Veröffentlichung gekommen: Die erste Version von „Amoi Fuat“ wollten die Bandmitglieder fast schon wieder verwerfen. „Wir dachten, es klingt einfach wie ein Kirchenlied, aber wir haben dann doch noch eine Version gefunden, die uns gefiel“, erzählt Prinz.

In den Songs verpacken die Musiker und Sängerin Katharina Vyhnalik Dinge, die ihnen durch den Kopf gehen. Das ist ein Weg, dem Alltag einmal zu entfliehen. „Wir alle tragen unser ganz persönliches Stück Musik zu den Songs bei, wodurch die Vielfalt unserer Lieder entsteht“, sagt Prinz. Aber auch die Songs selbst sind eine Inspirationsquelle: Unter den Band-Mitgliedern gibt es den Running Gag, dass irgendwann ein SchikK-Kochbuch geschrieben wird - mit Rezepten, die an die Songs angelehnt sind. Der „Strudel der Ereignisse“ von dem Song „Kana is perfekt“ wäre dann die erste kulinarische Kreation.

Das Release-Konzert für das Album „SchikK“ findet am Samstag, 14. Oktober, im frei:raum St. Pölten statt. Einlass ist ab 19.30 Uhr, und die Band „Wrong Company“ eröffnet den Abend ab 20.30. Danach wird „SchikK“ ihr neues Album präsentieren. „Wir freuen uns unglaublich darauf, unser erstes Studioalbum mit Fans, Freunden & Familie zu teilen“, ist Prinz aufgeregt.