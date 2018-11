Während der Süden Österreichs mit starken Regenmengen zu kämpfen hatte, war es im Pielachtal vor allem der Sturm, der die Einsatzkräfte in Atem hielt. Und auch die Aufräumarbeiten dauerten an. Bis zum Montag war die Verbindung über die L 102 von Schwarzenbach an der Pielach nach Türnitz gesperrt.

Rund 40 Sturmeinsätze gab es im Bezirk St. Pölten. Der Schwerpunkt lag dabei im Pielachtal und im Raum Purkersdorf. Die halbe Nacht im Einsatz war die Feuerwehr Kirchberg. Um 2.30 Uhr morgens musste die Mannschaft den ersten auf die Straße gefallenen Baum in Schwerbach entfernen, um 4.30 Uhr den zweiten, der in der Luftstraße den Verkehr behinderte. „In Kirchberg selbst kam es dabei zu keinen größeren Schäden“, erklärt Kommandant Josef Flieger.

Sturm kam aus anderer Richtung als sonst

Schon in der Nacht waren zwölf Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Loich im Einsatz. In den Morgenstunden kamen die Kirchberger Florianis dann ihren Loicher Kollegen bei einem spektakulären Einsatz zu Hilfe. In der Hammerlmühlgegend hatte ein Baumwipfel das Dach eines Hauses durchschlagen und war bis ins Schlafzimmer eingedrungen. „Die Entfernung des Wipfels war sehr schwierig. Wir mussten den Baum im Haus schneiden“, erklärt Loichs FF-Kommandant Hermann Gruber.

Verletzt wurde dabei niemand. In der Schwarzengrabengegend wurde durch einen gefallen Baum eine EVN-Leitung gekappt. „Die Zufahrten sind frei, zum Teil liegen noch rechts und links die gefallenen Bäume. Es sieht nach einem riesigen Mikadospiel aus“, vergleicht Gruber. Für ihn war neben der Heftigkeit besonders die Richtung des Windes überraschend: „In Schwarzenbachgraben ist sonst nie Sturm.“

Der Sturm deckte das Blechdach des Heizhauses ab. | FF Ober-Grafendorf

„Die Einsätze haben sich im Rahmen gehalten“, sagt der Kirchberger Abschnittsfeuerwehrkommandant Andreas Ganaus. An die 15 Einsätze waren zu bewältigen. Vereinzelt seien Bäume auf die B 39 gefallen, sonst seien nur Nebenverkehrsrouten betroffen gewesen.

Umgefallene Bäume machten im oberen Pielachtal Zufahrten unpassierbar. | NOEN

Zu drei Einsätzen rückte die Feuerwehr Ober-Grafendorf am Dienstag aus. Der Sturm hatte einen Teil des Blechdaches des Heizhauses in der Werkstättenstraße 18 abgedeckt. „Der Schaden am Heizhaus war beträchtlich. Zudem waren Metallteile in die benachbarten Schrebergärten gefallen. Die dortigen Häuser waren glücklicherweise aber nicht betroffen“, gibt Kommandant Karl Lechner Auskunft. Die Mannschaft verankerte das Dach neu, um weitere Schäden zu verhindern. Bei einem weiteren Einsatz wurde in Kotting ein umgekippter Baum von der Straße entfernt. In der Mariazellerstraße mussten die Florianis einen Zaun sichern, der auf den Gehweg ragte. „Wir hatten schon ein paar mehr Einsätze als normal, es war aber im Rahmen“, meint Lechner.