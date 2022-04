Bewegungsmangel bei Kindern: Rasch weg mit dem „Corona-Speck“

Werbung

Kinder und Jugendliche werden immer dicker, die Zahl der krankhaft Fettleibigen steigt. Das ist auch der Corona-Pandemie geschuldet. Zu diesem besorgniserregenden Ergebnis kam der Kärntner Sportwissenschafter Gerald Jarnig in seiner Studie mit mehr als 700 Klagenfurter Volksschülern. Anlass für die NÖN, sich umzuhören, wie man im Pielachtal dem Bewegungsmangel in Corona-Zeiten entgegentritt.

„Generell sind unsere Schüler im Sportunterricht sehr motiviert und auch engagiert“, stellt die Frankenfelser Schuldirektorin Renate Aigelsreiter fest. Neben dem regulären Turnunterricht findet ein Mal in der Woche die unverbindliche Übung „Bewegung und Spiel“ statt. „Dazu kommt eine externe Trainerin, die mit den Schulkindern diverse Übungen macht. Das Angebot wird von den Schülern sehr geschätzt“, stellt sie fest. Die Schulskikurse sind zumindest an ihrer Bildungsstätte immer ein „Highlight“, wie sie betont.

Doch auch die Gemeinden machen es „Bewegungsmuffeln“ schmackhaft, ihrem Körper etwas Gutes zu tun. „In Ober-Grafendorf haben wir eine große Anzahl an Bewegungsmöglichkeiten wie etwa den Europapark, den Friedenspark und natürlich den Ebersdorfer See. Im Luegerpark haben wir vor Kurzem die Spielgeräte erneuert“, erzählt Bürgermeister Rainer Handlfinger. Hervorheben möchte er das Gemeindesportzentrum. Auf über 50.000 Quadratmetern befinden sich hier ein Beachvolleyballplatz, ein Fußballfeld sowie ein Basketball- und Streetsoccer-Court. „Skater kommen bei den diversen Rampen und Hindernissen ebenfalls auf ihre Kosten. Moderne Fitness- und Geschicklichkeitsgeräte runden die große Vielfalt ab“, schildert er.

Das Gemeindesportzentrum Ober-Grafendorf bietet viele Optionen zur Sportausübung. Foto: Burmetler

Sportbegeisterte Kinder und Jugendliche kommen in St. Margarethen ebenfalls ins Schwitzen. „Wir haben die Sportanlage mit einem Fangkorb, den Beachvolleyballplatz sowie Grünflächen zum Austoben“, informiert Amtsleiterin Renate Mayringer.

Weitere Sportangebote, wo man Kinder animieren kann, dem „Corona-Speck“ den Kampf anzusagen, sind in der Sierningtaler Gemeinde der Tennis- und der Radclub. „An den Nachmittagen ist bei Schönwetter auf den Anlagen immer was los. Diese sind von unserer Jugend stark frequentiert“, weiß Mayringer.

Von Kinder-Yoga bis zur Reitstunde

Außerdem gibt es im Ort Kinder-Yoga-Kurse als nicht alltägliches Angebot. Eine Vorreiter-Gemeinde im Tal in puncto Bewegung ist Weinburg, nicht zuletzt wegen der Kletterhalle. Erst am Wochenende fanden hier die Landesmeisterschaften statt. Weinburg hat noch weit mehr für Kinder zu bieten. „Hervorzuheben ist unser Abenteuer- und Mobilitätspark“, betont Ortschef Peter Kalteis. Bis Ende April finden in der Volksschule Weinburg die „Turnzwerge“ (für Kinder von eineinhalb bis vier Jahren) und das Erlebnisturnen (für Vier- bis Sechsjährige) statt. „Bei den ,Turnzwergen‘ turnen die Eltern mit. Auftakt ist mit einem Einstiegstanz, danach wird eine Gerätelandschaft aufgebaut und als Abschluss gibt es ein Spiel“, erzählt Organisatorin Sabrina Neumeister. Bei den Größeren werden zusätzliche „Motto-Stunden“ angeboten. Zur Motivation der Kinder weiß Neumeister: „Man sollte immer mit Spaß an die Sache gehen. Es darf keinen Zwang geben und jeder sollte Freude an der Bewegung haben. Dann klappt es gut.“

Auch Kirchberg hat so einiges zu bieten. Beliebt im Ort ist die Sport-Union. „Wir bieten für Kinder, Jugendliche und Erwachsene zahlreiche Sport-, Bewegungs- und Übungsangebote das ganze Jahr über an“, informiert Obfrau Caroline Hollaus. So gibt es das Eltern-Kind-Turnen, Kindergartenkinder können sich auch beim Erlebnisturnen „auspowern“. Der Sportclub Kirchberg hat derzeit sechs Jugendmannschaften. Drei Teams werden selbst trainiert und es gibt noch drei Spielgemeinschaften mit anderen Vereinen. „Das sind gut 60 Kinder, die hier regelmäßig Sport betreiben“, informiert Jugendleiter Sebastian Fröstl. Übergewicht ist da dann nur selten ein Thema. Mit dem Tennisclub, dem Sportactivclub (SAC) Tradigist, dem Reitverein Meierhof und den Angeboten anderer Vereine ist für fast jeden Geschmack etwas dabei.

Foto: Schule Frankenfels

Auch Hofstetten-Grünau, Rabenstein und Frankenfels bieten Nachwuchskickern beste Möglichkeiten zum Sportbetreiben. „Die Union Rabenstein plant heuer wieder, mit dem Tennisclub verschiedene Ballspiele anzubieten. Außerdem gibt es bei uns den Reitverein ,Chiron‘, wo viele Kinder reiten gehen“, erzählt Rabensteins Vizeortschef Hubert Gansch. In Rabenstein ist ein Bereich am Sportplatz nachmittags zur öffentlichen Nutzung zugänglich, sodass Eltern auf unkomplizierte, günstige Weise Kindern Sport ermöglichen können.

Apropos einfach: Der Sportaktivclub Schwarzenbach mit Obmann Fritz Putzenlechner schafft seit Jahren ein Bewegungsparadies für Kinder auf der „Büchl-Wiese“. Hier gibt es ein Spielfeld zum Ballspielen, ein Indianer-Tipi und die naturbelassene Wiese bietet perfekte Gelegenheit zum Spielen und Austoben, so wie es früher einmal war: Fernab von „Wii-Sports-Konsolen“, in Zeiten, in denen das Abstandhalten beim Sporteln noch kein Thema war.

