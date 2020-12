Bezirkspolizeikommandant Gerhard Pichler hat einen neuen Stellvertreter: Hauptmann Christian Schuller.

Er folgt auf Chefinspektor Karl Groß, der lange Jahre als Kriminaldienstreferent am Bezirkspolizeikommando tätig war, aber im Juli den Ruhestand antrat. „Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe“, sagt Schuller.

Der 40-Jährige blickt auf eine steile Karriere zurück: 2000 trat er in den Exekutivdienst ein, nach seiner Ausmusterung 2002 war er auf den Gendarmerieposten in Deutsch-Wagram und Klosterneuburg tätig. Er machte ab 2005 die Ausbildung zum dienstführenden Beamten und war dann in Klosterneuburg als Sachbearbeiter in der Kriminaldienstgruppe tätig.

2007 erfolgte die Versetzung zum Landeskriminalamt Niederösterreich und nach kurzer Tätigkeit im Bereich Umweltkriminalität war er über zehn Jahre in der Suchtgiftgruppe. 2017 absolvierte Schuller den Bachelor-Studiengang „Polizeiliche Führung“. Dazu erfolgten Zuteilungen zum Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, zum Bezirkspolizeikommando Lilienfeld und zum Bezirkspolizeikommando St. Pölten-Land.

Nach positivem Abschluss im Sommer 2020 wurde Schuller mit 1. September zum Polizeioffizier ernannt. Ein Monat war er zum Kennenlernen des Führungsbetriebes in der Landespolizeidirektion Niederösterreich tätig, seit Oktober ist er am Bezirkspolizeikommando St. Pölten-Land. Mit Anfang Dezember wurde er hierher fix versetzt.

Der Beamte ist nun Kriminaldienstereferent und eben der Vize von Pichler. Dieser freut sich über die Verstärkung: „Hauptmann Schuller ist ein ausgewiesener Kriminalist. Gerade im Kriminalitätsbereich ist ein ständiges Nachjustieren in der Bekämpfung ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Als gewachsener Kriminalist weiß er, wo die Hebel zur Bekämpfung auf Bezirksebene anzusetzen sind.“

Er sei motiviert und überzeuge durch fachliche, persönliche wie soziale Kompetenzen. Dies hätte er bereits bei seiner Zuteilung am Bezirkspolizeikommando bewiesen. Hierbei hat er schon innovative Ideen im Kriminaldienst umgesetzt. Zu seinem Stellvertreter resümiert Pichler: „Hauptmann Schuller ist für jede Dienststelle ein Gewinn!“