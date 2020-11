Die Uhren sind auf Winterzeit umgestellt. Es wird früher finster. Ideale Bedingungen für einen Dämmerungseinbruch. Wenn da nicht die Polizei wäre: Seit Anfang Oktober sind vermehrt Streifen unterwegs. In zivil wie in Uniform, mit dem Auto, mitunter aber auch zu Fuß, kontrollieren Beamte Siedlungsgebiete, aber auch im Bereich von Autobahnauf- und abfahrten sowie Bahn- und Busbahnhöfen.

Täter haben im Bezirk in den letzten Wochen auch schon zugeschlagen. In Ober-Grafendorf entwendeten Unbekannte aus einem Fahrradkeller einer Wohnhausanlage gleich mehrere – teils hochpreisige – Fahrräder. Einbrüche gab es bereits im Großraum Neulengbach, Herzogenburg und im Wienerwaldgebiet.

Präsenz der Exekutive zeigte schon 2019 Wirkung

„Die Gesamtzahl ist aber derzeit noch nicht sehr hoch“, stellt Christian Schuller vom Bezirkspolizeikommando St. Pölten-Land fest. In den meisten Fällen wurden gartenseitig gelegene Fenster oder Terrassentüren aufgezwängt und die Wohnhäuser in der Folge durchsucht.

Die Präsenz der Exekutive zeigte schon im Vorjahr Wirkung: 2018 wurden 645 Einbrüche im Bezirk angezeigt, 2019 waren es nur noch 521 Fälle.

Mit Schwerpunktaktionen möchte die Polizei die Zahlen weiter senken. „Der Anteil der vor Ort befindlichen Gelegenheitstäter ist gering. Hauptsächlich handelt es sich um organisierte Tätergruppen, die gezielt ausspionieren und bei passender Gelegenheit den Einbruch durchführen“, berichtet er.

Einfache Spionage & oft Flucht in Anonymität der Großstadt

In den letzten Jahren hätte sich im Zuge von Ermittlungen gezeigt, dass Täter unmittelbar nach dem Coup mit der Beute in den Schutz der Anonymität einer Großstadt, meist nach Wien, flüchten. „Kurze Zeit später wird sich wieder in ländliches Gebiet, begeben um weitere Einbrüche zu begehen“, weiß Schuller.

Das Ausspionieren erfolgt auf einfache Weise. An mehreren Tagen, unabhängig, ob am Morgen oder Abend, wird um die selbe Zeit nachgesehen, ob Licht in Häusern brennt oder Autos davor stehen.

Die Täter betätigen die Klingel, um die Abwesenheit der Hausbesitzer zu überprüfen. Auch der Briefkasten gibt ihnen wichtige Hinweise. „Ist dieser übervoll, wird das Wohnobjekt attraktiv“, rät Schuller, Briefkästen regelmäßig zu leeren. Ebenso schrecke viel Licht Täter ab. Eine Alarmanlage mache Sinn.

Der kriminalpolizeiliche Beratungsdienst gibt kostenlos Tipps gegen Einbruch. Infos gibt es auf jeder Polizeidienststelle.