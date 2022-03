Bikersaison 2022 startet: Die Freiheit auf zwei Rädern

Werbung

„Vor allem jenen, die nach längeren, oft mehrjährigen Pausen wieder beginnen, fehlt es oft an der Fahrpraxis und an einer Fehleinschätzung der eigenen Fähigkeiten“, stellt Bezirkspolizeikommandant Gerhard Pichler fest. Neuralgische Unfallstellen möchte die Exekutive nicht genau „einer bestimmten Kurve“ im Tal zuordnen.

Fakt ist, dass die B 39 eine beliebte Motorradstrecke darstellt. Klassische Bikerstrecken in der Region sind die „Luft“ nach Kilb oder der „Wastl“ von Frankenfels nach Annaberg. Ein gefährlicher Trend so mancher Biker fordert immer öfters die Polizei: Zeitrennen auf kurvenreichen Strecken, wo spektakuläre Bilder und Videos – für soziale Netzwerke – produziert werden. Pichler: „Hier werden durch Bekannte der Biker kurzzeitige ,Streckensperren‘ vorgenommen, sodass die Straße wie eine Rennstrecke genützt werden kann. Der Fotograf oder Filmer positioniert sich, dann wird die Strecke rennmäßig abgefahren.“ Die Polizei setzt gerade zu Saisonstart auf verstärkte Überwachung mit Lärmmessgerät und Roll-Tester, auch Motorradstreifenfahrer nehmen Kontrollen vor.

Die meisten Biker wollen aber einfach Ausfahrten mit dem Zweirad genießen, so wie Gregor Grill (59) aus Hofstetten-Grünau. Der passionierte Motorradfahrer unternimmt am liebsten gemütliche Touren mit Gleichgesinnten ins In- oder Ausland. Auch er weiß um die Gefahren: „Der Verkehr nimmt zu. Verkehrsteilnehmer fahren oft rücksichtlos. Da muss man selbst umso vorausschauender fahren.“ Biker auf den sicheren Saisoneinstieg bereitet Ronald Schagerl , Fahrlehrer bei der Fahrschule Sauer mit Standorten in Kirchberg und St. Pölten, vor. Da wird zuerst einmal am Übungsparkplatz gefahren. „Oft gibt es bei grundlegenden Fahrmanövern in niedrigem Tempo wie beim Abbiegen, Kurvenfahren oder Bremsen Probleme“, stellt der 38-jährige Hofstettener fest.

2020 gab es 59 Bikerunfälle im Bezirk mit 62 Verletzten; zwei Motorradfahrer kamen ums Leben ( Quelle: Statistik Austria, die Daten für 2021 liegen noch nicht vor). Laut Polizeierfassung verzeichnete der Bezirk 2021 drei tote Biker.

