Die Corona-Pandemie hat vieles im Alltag verändert, nicht verändert hat sich hingegen der Bedarf an Blutkonserven. Dieser ist ungebrochen. Mit zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen organisieren Rettungsstellen in Kooperation mit der Blutbank nun ihre Blutspendeaktionen: Es sollte nur zum Spenden kommen, wer sich gesund und fit fühlt, die Spender sollten alleine kommen, es wird Fieber gemessen und ein Gesundheitscheck gemacht.

Sowohl als Organisator als auch als Blutspender ist Willi Vorlaufer, Obmann des ASBÖ Rabenstein aktiv. Seit dem Ausbrechen der Corona-Pandemie gab es bereits zwei Blutspendeaktionen. „Auch baustellenbedingt sind wir in den Festsaal des GuK ausgewichen. Dort lässt sich der geforderte Abstand auch viel besser einhalten“, berichtet er. Gerade bei der ersten Aktion im April hatte er das Gefühl, dass mehr Leute als sonst zum Blutspenden gekommen sind. „Sonst würde ich sagen, der Andrang ist eher gleich geblieben“, stellt Vorlaufer fest. Er selbst spendet regelmäßig Blut. 51 Mal hat er bisher gespendet, das nächste Mal steht im Oktober an, wenn die nächste Aktion in Rabenstein über die Bühne geht.

Auch das Rote Kreuz Hofstetten-Grünau hatte eine Blutspendeaktion seit Corona. „Es sind viel mehr Leute gekommen als vorher“, bestätigt Mario Schaberger von der Rettungsstelle. Und das, obwohl jetzt das Zusammensetzen nach der Spende wegfalle. Dennoch waren rund 20 Personen mehr als im Schnitt spenden. Das Rote Kreuz Hofstetten-Grünau führt die Blutspendeaktionen immer im Schulgebäude durch. „Die Leute sind sehr diszipliniert und warten im Schulhof bis ein Platz frei wird, so Schaberger.

Immer, wenn es möglich ist, kommt Franz Schaberger zu den Blutspendeaktionen in Hofstetten-Grünau. Der 68-Jährige ließ sich bereits 108 Mal den begehrten Lebenssaft abzapfen. „Das erste Mal war ich in meiner Bundesheerzeit, seither gehe ich regelmäßig“, berichtet Franz Schaberger. Für ihn sei es körperlich keine Belastung und er könne damit leicht helfen. Zwei Mal im Jahr gibt es in Hofstetten-Grünau Blutspendeaktionen. Wenn es Schaberger nicht dorthin schafft, dann nimmt er auch einmal spontan in anderen Gemeinden teil, wenn er sieht, dass eine Aktion stattfindet.

Mittlerweile 78 Mal hat Ewald Lienbacher aus Ober-Grafendorf seine Venen anzapfen lassen. Auch er hat während seiner Bundesheerzeit begonnen, hat dann aber pausiert. „Aktuell gehe ich vier bis sechs Mal im Jahr“, berichtet Lienbacher. Alle zwei Monate sei eine Spende möglich. Wenn der 62-Jährige sich gesund fühlt, dann spendet er. „Man schaut auch automatisch mehr auf sich selbst“, hebt Lienbacher hervor. Unangenehm sei das Spenden nur beim Stechen, will er Erstspendern die Angst nehmen. Lienbacher ist seit zwölf Jahren beim Roten Kreuz Ober-Grafendorf aktiv. „Ich bin zwar schon vorher regelmäßig Spenden gegangen, aber nun sehe ich öfter, dass das Blut wirklich gebraucht wird“, erklärt Lienbacher, der Blut spendet, weil er damit helfen kann. Er weiß, dass man schnell in eine Situation kommen kann, in der man selbst eine Blutkonserve benötigt. Und Lienbacher will weitermachen, „solange ich gesund bin und es geht.“

Drei Mal im Jahr finden in Ober-Grafendorf Blutspendeaktionen statt, zwei gab es in der Zeit der Corona-Krise.

Die Aktion am Palmsonntag sei laut Ortsstellenleiter Hubert Hollaus besser besucht gewesen als üblich, zu Schulschluss sei eher wenig los gewesen. Die Blutspender haben sich über den Tag sehr gut verteilt, es kam nie zu Staus“, erinnert sich Hollaus.