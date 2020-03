In Österreich wurden bisher 14 bestätigte Erkrankungsfälle gemeldet: acht davon in Wien, zwei in Tirol, zwei in Niederösterreich und jeweils ein Fall in der Steiermark und in Salzburg, 1.826 Tests wurden bundesweit durchgeführt, in Niederösterreich gab es 263 Tests. Weltweit sind es 87.024 bestätigte Fälle (Stand: 1. März 2020).

Fast stündlich gibt es neue Verdachtsmeldungen. Die Telefone bei der Unternehmenskommunikation der Landeskliniken Holding stehen nicht mehr still. Täglich kommen, so Pressesprecher Bernhard Jany, Personen mit Symptomen kommen ins Universitätsklinikum St. Pölten: „Sie möchten Gewissheit, ob sie infiziert sind.“ Für Bezirksärztevertreter Andreas Barnath ist die Gefahr, die vom Coronavirus ausgeht, überschätzt. Medizinisch ist Corona zwischen der echten Influenza (Grippe) und einem grippalen Infekt einzuordnen. „Der Panikexpress ist leider schon abgefahren“, meint er.

„Derzeit gibt es keinen Beweis dafür, dass sich Haustiere mit dem Coronavirus-Stamm infizieren können.“ Wolfgang Schießl, Tierarzt

Hygiene ist die wirksamste Maßnahme vor Ansteckung. Die Nachfrage nach vorbeugenden Schutzmaßnahmen steigt daher in der Bevölkerung, nicht zuletzt auch durch die tägliche Flut an Meldungen über eine Ausbreitung der Krankheit. Bei der Marienapotheke in Ober-Grafendorf gibt es aufgrund des Coronavirus bei Atemschutzmasken eine verstärkte Nachfrage und dadurch eine eingeschränkte Lieferzeit.

„Aber auch Desinfektionsmittel sind sehr stark nachgefragt“, berichtet Christoph Stelzer, der persönlich keine Angst vor dem Virus hat. Der Apotheker meint, dass der Verlauf sehr mild ist. Als vorbeugende Maßnahme empfiehlt er, Händehygiene und bei verdächtigen Symptomen, große Menschenmassen zu meiden. Zu Hamsterkäufen von manchen besorgten Bürgern stellt er fest: „Meiner Meinung nach ist das nicht notwendig und völlig übertrieben. Die komplette Infrastruktur wie Wasser und Strom bleiben aufrecht.“

Die Lieferproblematik bei Medikamenten sei noch nicht direkt spürbar, aber Stelzer rät: „Bei einer Dauermedikation würde ich schauen, dass der Patient Medikamente auf Vorrat hat, da einerseits viele Medikamente aus China kommen und andererseits es lange dauert, bis ein Alternativpräparat gefunden wird.“ Generell sollte man sich keine großen Sorgen machen. „Wir als Apotheke sind stets bemüht, alles zu haben“, beruhigt er.

Schießl Keine Angst muss man haben, sich mit dem aktuellen Coronavirus zu infizieren, wenn man sein Haustier umarmt. Davon ist man in der Tierarztpraxis von Wolfgang Schießl, im Bild mit Hündin Maia, Sonja Gansberger und Janina Schießl (von links) überzeugt.

Auch in der Kirchberger Apotheke gibt es seit Corona eine verstärkte Nachfrage nach Gesichtsmasken und Mitteln zur Desinfektion. „Wir haben aber derzeit nichts lagernd, da der Großhändler wegen der starken Nachfrage einen Lieferengpass hat und uns momentan nicht beliefern kann“, stellt ebenso Apotheker Abdul Nasser Mahmoodzadeh fest.

Viele Bürger tragen Sorge, dass sie durch den Kontakt mit Tieren erkranken könnten. Der Rabensteiner Tierarzt Wolfgang Schießl erläutert: „Derzeit gibt es keinen Beweis dafür, dass sich Haustiere wie Katzen oder Hunde mit dem derzeit aktiven Coronavirus-Stamm COVID-19 infizieren können.“ Das Gerücht der gegenseitigen Infektion sei entstanden, weil es sehr wohl Coronaviren bei Haustieren gibt. „Diese verursachen jedoch andere Symptome und sind wirtsspezifisch. Sie sind also für den Mensch ungefährlich“, erklärt er. Auch bei Nutztieren müsste man keine Panik haben. „Diese haben Coronaviren mit anderem Genus, bei Tieren wie Schwein und Rind sind es meist Alpha-Coronaviren. Das neue Coronavirus gehört zu den Beta-Coronaviren. Diese beiden sind nicht sehr nahe verwandt.“

Trotzdem empfiehlt die Weltgesundheitsorganisation (WHO), sich aufgrund von anderen Zoonosen, also Krankheiten, die von Tier auf Mensch und umgekehrt übertragbar sind, nach dem Kontakt mit den Haustieren immer die Hände zu waschen. „Man kann also beruhigt den Tag mit dem Vierbeiner genießen“, sagt Schießl.