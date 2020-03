Das Coronavirus zeigt bereits erste Auswirkungen auf die Wirtschaft im Pielachtal, im positiven wie negativen Sinne.

„Es werden Batterien, um Energie im Haushalt zu haben, verstärkt gekauft“, stellt Wirtschaftsbund-Teilbezirksobmann Herbert Gödel fest. Und: „Man merkt zum Teil, dass manche Bürger Großmärkte, wo sie auf viele Menschen treffen, meiden und wieder mehr auf kleinere, lokale Geschäfte zurückgreifen.“

Immer öfter wird von „Hamsterkäufen“ aufgrund der Virus-Panik gesprochen. Lokale Lebensmittelmärkte haben hierbei unterschiedliche Wahrnehmungen. „Am Mittwoch wurde auffällig viel Brot gekauft, aber in unserer Branche schwankt es von Tag zu Tag. Generell läuft das Einkaufsverhalten aber normal ab. Es gibt keine fremden Kunden, die fünf oder zehn Kilo Brot zum Einbunkern kaufen“, stellt Christian Heidinger von der Ober-Grafendorfer Bäckerei fest.

Weder Helmut Wimmer von Nah & Frisch in Weinburg noch Monika Fraunbaum vom St. Margarethener Nahversorger bemerken aufgrund des Corona-virus-Themas „ein erhöhtes Einkaufseinkommen“. Letztere betont auch, dass sie mit ihrem Geschäft auf „Hamsterkäufe“ gar nicht spezialisiert sei. Marktleiterin Tanja Hochreiter vom Spar-Markt Fink-Sveiger in Kirchberg bemerkt, „dass vereinzelt verstärkt eingekauft oder gehamstert wird“. Auf Nachfrage erfährt sie dann auch, dass Corona der Grund dafür sei.

In Frankenfels sind die Regale aber noch gefüllt. „Bei uns sind keine besonderen Auffälligkeiten bezüglich Hamsterkäufen zu verzeichnen“, berichtet Bäckermeister Alfred Leb.

Beim Kaufhaus Spar Niederer sind zwar einige Produkte wie Nudeln, Mehl, Haltbarmilch, Konserven (speziell Gulaschsuppen, Fertiggerichte), Mineralwasser und WC-Papier mehr über den Ladentisch gegangen. „Von Hamsterkäufen kann man aber nicht sprechen“, sagt Seniorchefin Brigitta Niederer. Beide Betriebe verweisen darauf, dass die Bevölkerung im ländlichen Raum ohnehin mehr Vorräte zu Hause hat, „denn nahezu jeder Haushalt besitzt eine Speisekammer oder hat volle Gefriertruhen“.

„Wir werden mit solchen Erkrankungen auf der Welt leben lernen müssen"

Johann Weiß vom Steinschalerhof in Warth und Betreiber des Steinschalerdörfls in Frankenfels hat noch keine sinkenden Gästezahlen, stellt aber fest: „Wir werden mit solchen Erkrankungen auf der Welt leben lernen müssen. Wenn man der Statistik glauben schenkt, sterben mehr Leute an der echten Grippe als am Coronavirus. Eine Schutzimpfung wäre aber wünschenswert.“

Am Stammtisch im Gasthaus Planer in St. Margarethen ist das Coronavirus „das Gesprächsthema“, wie Wirt Patrik Planer bestätigt. Er weiß: „Einige machen sich Sorgen, andere meinen, dass das Thema einfach nur hochgeschaukelt wird.“ Auf seinen Gastronomiebetrieb und Besucherzahlen hat das Virus bislang keine Auswirkungen. Die Meinung der Familie Planer ist aber klar: „Man sollte dennoch das Virus nicht unterschätzen!“