Kardinal Franz König gilt als der große Sohn des Pielachtales. 1905 wurde er in Rabenstein geboren, in Kirchberg besuchte er die Volksschule. Nun jährt sich der Todestag des Erzbischofs von Wien zum 15. Mal. Bei einer großen Gedenkveranstaltung am Mittwoch, 13. März, um 18 Uhr wird seiner bei einem Gottesdienst in der Konzilsgedächtniskirche und bei einem Festakt im Wiener Kardinal König-Haus gedacht.

Mediziner und Theologe Johannes Huber (r.) war von 1973 bis 1983 persönlicher Sekretär von Kardinal Franz König (l.) | privat

Sprechen wird dort auch Mediziner und Theologe Johannes Huber, der zehn Jahre lang persönlicher Sekretär des Kardinals war. Seinen Vortrag widmet er einem Thema, das ihm besonders am Herzen liegt. „Bei meiner letzten Begegnung mit Kardinal König hat er mir gesagt, ich soll weiter darauf hinweisen, dass Theologie und Naturwissenschaft keine Gegensätze sind. Das ist mir ein großes Anliegen“, erzählt Huber.

Diesem Thema hat er auch sein neuestes Buch gewidmet, bei dem es um zwei große Fragen geht: Wo kommen wir her? Und wo gehen wir hin? „Diese sind auch jetzt sehr aktuell. Jedoch sind sie nicht mit naturwissenschaftlicher Präzision zu beantworten, aber durchaus sinnstiftend und persönlich.“ Wichtig sei es dabei, vernünftig zu bleiben. „Beim Urknall war jede Information für alles bereits vorhanden, auch jene für uns. Warum sollte die Information vergehen, wenn der Körper verfällt. Das ist eine intellektuell redliche Frage“, so Huber.

„Ich weiß, dass ich anecke, das ist Absicht“

Eine Ansicht, die dem Mediziner viel Kritik und auch Spott eingebracht hat. „Ich habe zwei Erfahrungen gemacht: erstens, dass diese Themen extrem kontroversiell und polemisch diskutiert werden, aber zweitens auch, dass die Menschen Antworten auf diese großen Fragen haben möchten“, meint Huber. „Ich weiß, dass ich anecke, und das mache ich auch absichtlich, dann wenn jemand daran glaubt, dass es auch nach dem Tod noch eine Existenz gibt, wird er gerne als ewig Gestriger oder als blöd abgestempelt. Dagegen wehre ich mich.“

Als Arzt ist Huber ständig mit Krankheit und Tod konfrontiert. „Das sind die großen Feinde des Mediziners. Da stellt man sich schon die Frage, ob der Tod wirklich die totale Vernichtung ist - oder ist es lediglich ein Kostümwechsel? Es gibt Plan A und es gibt Plan B, beide sollten sich auf Augenhöhe begegnen“, führt der Mediziner aus.

Kardinal König hat das Leben vieler Menschen geprägt, so auch das seines ehemaligen Sekretärs. „Ich kam aus einfachen Verhältnissen. Er hat mir Dimensionen der Toleranz gezeigt, die ich zuvor nicht kannte und mich auch geformt. Er war ein Aristokrat unter den Bischöfen“, meint Huber.

Im Jahr 2017 war Johannes Huber für die Kardinal-König-Gespräche im Pielachtal: „Ich finde diese Veranstaltung hervorragend, die Themen werden dort auf differenziertem Niveau diskutiert“.