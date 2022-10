Das Tanzparkett ruft wieder

Egal ob im Ballkleid, in Tracht oder buntem Kostüm – bei den Bällen im Tal kommt jede und jeder auf seine Kosten. Schwungvoll haben die Gemeinden die Ballsaison bereits gestartet mit dem Jägerball in Schwarzenbach sowie Rabenstein. In Kirchberg und Hofstetten-Grünau wird es diese Saison keine Jägerbälle geben. Am Dienstag, 25. Oktober, geht der große Bezirksball der Landjugend Bezirk Kirchberg, Bäuerinnen und Bauernbund im GuK über die Bühne (mehr Infos S. 11). Welche Ball-Events wo und wann sonst noch stattfinden – hier ein Überblick.

Rund um Ober-Grafendorf :

Die Landjugend St. Margarethen/Ober-Grafendorf organisiert wieder ihren Landjungendball . Am Samstag, 28. Jänner, kann im Gasthaus Schmidl das Tanzbein geschwungen werden. Und auch die Weinburger Landjugend feiert ihren Trachtenball am Dienstag, 14. Februar.

Am Freitag, 17. Februar, lädt die Jägerschaft St. Margarethen ins Gasthaus Planer zum Jägerball .

Einen vollen Ballkalender kann Weinburg vorweisen. Dort findet am Samstag, 14. Jänner, der Bauernbundball im Gasthaus Gapp statt. Am Samstag, 28. Jänner, geht es mit dem Ball der Freiwilligen Feuerwehr Weinburg im Gasthaus Gapp weiter. Die Naturfreunde laden am Samstag, 11. Februar, zu ihrem Lumpenbal l in die Kerschanhalle. Schwungvoll geht es am Samstag, 18. Februar, mit dem Pensionistenball in der Kerschanhalle weiter. Am Sonntag, 19. Februar, kommen die Kleinsten auf ihre Kosten. Bunt und musikalisch geht es nämlich beim SPÖ-Kinderfaschin g zu.

Mittleres Pielachtal :

In Hofstetten-Grünau findet am Freitag, 20. Jänner, der traditionelle Dirndlball der Landjugend im BGZ statt. Ob der Bauernbundball diese Saison überhaupt vonstatten geht, ist laut Obmann Roland Enne noch offen. Momentan suche man noch nach einer Musikkapelle.

Ihren Simandlball veranstaltet die Landjugend Rabenstein wieder am Freitag, 13. Jänner. Live-Musik, eine Tombola, eine Disco im Keller und noch viel mehr Rahmenprogramm sorgen für eine unvergessliche Nacht.

Die Landjugend Kirchberg wiederum bittet zum Jeansball am Samstag, 18. Februar.

Oberes Pielachtal :

Die Naturfreunde Frankenfels veranstalten heuer erneut ihren Schneemandlball . Am Samstag, 7. Jänner, laden die Naturfreunde zum Tanz im Gasthaus Lichtensteg. Dadurch fließt nach Covid auch endlich wieder Geld in die Vereinskassen. Termine für weitere Bälle stehen in der Gemeinde Frankenfels noch nicht fest – außer der Bauernball , welcher als fixes Highlight am Freitag, 17. Februar, gilt.

Heuer nicht stattfinden wird der Ball der Eisensteiner in Loich. Der Saal im Gasthaus Hölzl ist nicht mehr frei. In eine andere Gemeinde ausweichen, will der Heimatverein nicht.

Größter Ball der Region soll stattfinden

Die Pielachtalhalle in Ober-Grafendorf ist auch eine beliebte Location für Schulbälle aus der Landeshauptstadt – erst vergangene Woche beging dort das Gymnasium in der Josefstraße seinen Schulball. Der größte Schulball der Landeshauptstadt ist der HTL-Ball. Auch der soll stattfinden. Direktor Martin Pfeffel hat den 28. Jänner vor Augen, oder den Abend vor der Landtags-Wahl.

„Ich entscheide in den ersten Dezemberwochen, ob der Ball stattfindet und wir werden uns den dann geltenden Bestimmungen und dem Gesundheitsministerium unterwerfen.“ Nicht nur Covid spielt eine Rolle, sondern auch die Energiepreise. Schließlich ist das VAZ in St. Pölten groß und energieintensiv zu betreiben. Deswegen hofft der Direktor auf eine positive Entwicklung am Energiemarkt und auf Förderungen für Veranstaltungshäuser wie das VAZ, zum Beispiel in Form eines Energiepreisdeckels. „Wir sind dennoch flexibler und schneller als die Organisatoren vom Landeshauptstadtball und können deswegen kurzfristig entscheiden, ob der Ball stattfindet oder nicht.“

