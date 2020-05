„Abgemagert und ausgelaugt“ kehrte Karl Hör aus Rabenstein am 28. April 1945 nach Hause ins Pielachtal, nur wenige Tage, bevor der Zweite Weltkrieg sein Ende fand.

Eineinhalb Jahre an der Front lagen damals bereits hinter ihm. „Die letzten Wochen führten zu Fuß von Gießen über Frankfurt am Main nach Linz“, erzählt der heute 91-jährige Karl Hör, dessen drei Brüder ebenfalls heimkehrten, einer von ihnen schwer verletzt. Karl Hör erinnert sich an die Fahrt als blinder Passagier mit dem letzten Transportzug von Linz bis nach Prinzersdorf. „Da in Völlerndorf die Eisenbahnbrücke gesprengt war, ging es dann zu Fuß bis nach Ober-Grafendorf und mit der Mariazellerbahn in einem Tierwaggon schließlich weiter bis nach Rabenstein.“

In den Abendstunden des 28. April war Karl Hör durch die Wälder des Königsbaches bis zu seinem Elternhaus unterwegs. „Wir versteckten uns in den Wäldern und am landwirtschaftlichen Anwesen unserer Eltern, untertags mischten wir uns unter die Soldaten der russischen Besatzung, da wir nur noch auf das Kriegsende warteten.“

privat Margarethe Sieder aus St. Margarethen beobachtete als Elfjährige den Einschlag einer russischen Granate im Birnenbaum beim Grubhof. Dieser wurde, wie am Foto erkennbar, nachhaltig beschädigt.

Margarethe Sieder aus St. Margarethen war elf Jahre alt, als Anfang Mai 1945, kurz vor Kriegsende, die vorrückenden russischen Verbände mit Artillerie aus Gattmannsdorf nach St. Margarethen feuerten, um die deutsche Stellung im nordwestlichen Ortsteil auszuschalten. Das Gelände neben dem Grubhof wurde zum Angriffsziel der russischen Verbände, da fünf Geschützstellungen der Deutschen zwischen dem Grubhof und der Straße nach Türnau installiert waren. „Ich kann mich noch gut an diese Zeit erinnern“, sagt Margarethe Sieder. Die damals Elfjährige stand mit ihrer Mutter am Fenster des elterlichen Bauernhofs und beobachtete die Explosion einer russischen Granate, die ihr Ziel verfehlte und den Birnenbaum beim Grubhof beschädigte. Noch heute zeugt ein Loch im Baum vom Kriegsgeschehen. Es handelte sich um eine der letzten Gefechtshandlungen in der Region.

Hackner Aloisia Lampel aus Kirchberg ist 94 Jahre alt und hat sich trotz schwerer Zeiten ihren Humor und eine positive Lebenseinstellung immer bewahrt.

Die mittlerweile 94-jährige Aloisia Lampel, die schon in jungen Jahren nach Kirchberg heiratete, erlebte das Kriegsende 1945 noch in ihrer Herkunftsgemeinde Ruprechtshofen im Bezirk Melk. 19 Jahre alt war sie damals: „Mein Vater kam einmal viel früher als normal von der Arbeit nach Hause und rief uns zu: Die Russen sind schon in Mank. Jetzt wird der Krieg bald aus sein. Das war schon eine Erleichterung für uns, dass die Zukunft nun besser wird.“ An Hab und Gut am Straßenrand erinnert sich Aloisia Lampel, Rucksäcke etwa: „Beim übereilten Rückzug haben deutsche Soldaten so manches liegengelassen, um so schnell als möglich weg zu kommen.“

privat Karl Hör ist Ehrenmitglied des Kameradschaftsbundes Rabenstein, der unter Obmann Martin Tuschetschläger das Gefallenengedenken hochhält.

Eines Tages, erinnert sich Aloisia Lampel, „kamen plötzlich an die 25 russische Soldaten vom Melk-Fluss zu unserem Gehöft herauf. Die Angst bei mir, meiner Mutter und meiner Schwester war riesengroß.“ Sehr erleichtert waren sie, als die Russen nach kurzer Inspektion wieder weiterzogen. Sie hatten nach versteckten deutschen Soldaten gesucht.