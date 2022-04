Die „Schlosskogler“ auf Platz eins der Charts

Werbung

Die „Schlosskogler“ haben mit ihrem Erfolgslied „Kirchberg an der Pielach“ in der ORF-Hitparade von Radio Kärnten sensationell den Sprung auf den ersten Platz geschafft.

Die beiden Kirchberger Musiker Ernst und Ferri Illmaier landeten damit bei der letzten Wertung vor bekannten Volksmusikgruppen wie den „fidelen Mölltalern“, den „Lavanttalern“, den „Ursprung Buam“ und den „Alpen-Oberkrainern“. Das Musiker-Duo jubelt: „Wir bedanken uns herzlich bei den Kärntner Fans, aber auch bei den vielen Kirchbergern, den Dirndltalern und bei unserem Fanclub. Alle haben fleißig für unser ,Kirchberg-Lied‘ gevotet und damit diesen Erfolg ermöglicht.“

Sogar eine Fangemeinde aus Hamburg unterstützte sie. Dankbar sind die „Schlosskogler“ zudem den ORF-Moderatoren Arnulf Prasch und Wilfried Krierer, die die Vorstellung des „Kirchberg-Liedes“ in der „Musiparade“ von Radio Kärnten ermöglicht haben.

Drei Mal sind die Profimusiker noch in der Wertung dabei. Das nächste Mal können die Fans am Mittwoch, 13. April, wieder für das Lied abstimmen. Nach den schwierigen Corona-Jahren sind die beiden Vollblut-Musiker sehr froh, dass sie wieder live auftreten können.

Wenn sie in das Publikum rufen: „Wo liegt Kirchberg an der Pielach?“ Dann schallt es lautstark zurück: „Zwischen Prag und Villach!“ So beginnt nämlich ihr Erfolgslied.

