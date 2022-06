Dirndlgarten für Bahnhof: Leader-Projekte präsentierten Pläne

Drei Förderwerber präsentieren im Landgasthof Planer in St. Margarethen ihre Pläne dem Projektauswahlgremium der LEADER-Region Mostviertel-Mitte und bewarben sich um Unterstützung aus dem EU-Fördertopf.

Während am Traisental-Radweg eine Pumptrack-Anlage in der Gemeinde Hohenberg geplant ist, möchten die Bäuerinnen von Ruprechtshofen einen Abschnitt des Krumpen-Radwegs zur Bewusstseinsbildung für die Bedeutung der Landbewirtschaftung und Nahrungsmittelproduktion nutzen.

Touristisch spannend ist das Projektkonzept aus dem Pielachtal des Steinschalerhofs. Am Bahnhof Steinschal-Tradigist soll ein neues Besuchs-Highlight für Dirndltal-Gäste entstehen.

In einem Schaugarten sollen Dirndlsträucher gepflanzt werden und eine Sitzecke für Führungen kommen. Der Garten bietet sich dann an zum Verweilen beim Warten auf den Zug oder zum Start für Wanderungen. Mit der Finalisierung sei aber frühestens nächsten Herbst zu rechnen.

Alle drei vorgestellten Projekte konnten die vorgegebenen Kriterien erfüllen. Ein Team der Filmchronisten hielt den Ablauf filmisch fest,.

Der Obmann der Leader-Region Mostviertel-Mitte Anton Gonaus: „Auch zum Ende der aktuellen LEADER-Periode ist es uns ein Anliegen, qualitätsvolle Projekte auf den Weg zu bringe.“ Eine Tradition aus „Vor-Corona-Zeiten“ wurde diesmal neu belebt: Vor der Sitzung wurde ein bereits in Umsetzung befindliches Projekt besichtigt. Am Programm stand ein Besuch der BIO-Haselnussplantage der Familie Rausch in Wilhersdorf.

