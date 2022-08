Dirndlkirtag wird ein Fest

Werbung

Wenn fesche Dirndln im festlichen Dirndl leuchtend-rote Dirndln naschen, handelt es sich zweifellos um den Pielachtaler Dirndlkirtag.

Zur Erntezeit der Kornelkirsche – auch Dirndl genannt – erklärt das „Tal der Dirndln“ Ende September einen Ort im Pielachtal zur „Dirndl-Festzone“. Heuer ist die Gemeinde Rabenstein an der Pielach stolzer Austragungsort des diesjährigen Dirndlkirtags von Samstag, 24. bis Sonntag, 25. September 2022.

Erlebniswochen als Countdown

Feierlich eingeläutet wird der Dirndlkirtag durch die Erlebniswochen, die ab 2. September mit allerlei Veranstaltungen und Angeboten rund um die Dirndl in die Region locken. Der Schwerpunkt liegt dabei heuer auf den Wochenenden. Ziel ist es, die Zeit bis zum Dirndlkirtag zu verkürzen und auf das vielfältige Angebot im Pielachtal hinzuweisen.

Kulinarische Köstlichkeiten und Kunsthandwerk

Besucher:innen werden am Dirndlkirtag mit typischen Pielachtaler Dirndl-Spezialitäten verwöhnt, die man bei rund 70 Aussteller:innen am Standlmarkt verkosten und kaufen kann. Die fruchtige Palette reicht von Marmeladen, Schokoladen, Torten bis zu würzig eingelegten „Pielachtaler Oliven“. Außerdem gibt es Dirndl-Trachten, Dirndl-Schmuck sowie wärmende Dirndl-Kissen im Standl-Sortiment. Egal ob zum Genuss am Dirndlkirtag selbst oder als Mitbringsel für die Lieben, bei dieser breiten Produktpalette ist für jeden das Passende dabei.

Für Groß und Klein

Das umfangreiche Rahmenprogramm lässt keine Wünsche offen. An beiden Tagen warten Trachtenmodenschauen und allerlei kulinarische Höhepunkte auf die Besucher:innen – die besten Edelbrände und Liköre werden mit dem „Goldenen Dirndltaler“ prämiert. Zahlreiche Darbietungen verschiedener, regionaler Musikgruppen stehen am Programm, darunter „Alpenfeuer“ und „Herzkroft“. Kleine Gäste vertreiben sich die Zeit beim abwechslungsreichen Kinderprogramm.

Erlebnis Mariazellerbahn

Um den Stressfaktor „Parkplatz suchen“ zu vermeiden, bietet sich die umweltschonende Anreise mit der Mariazellerbahn an. Online kann im Voraus ein Kombiticket gebucht werden, welches den Eintritt zum Pielachtaler Dirndlkirtag inkludiert.

Weitere Informationen:

Mostviertel Tourismus

T 07482/204 44

www.pielachtal.info

Keine Nachrichten aus Pielachtal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.