Wegen fehlender Planungssicherheit gibt es heuer, wie schon im Vorjahr, keinen Dirndlkirtag, dafür gehen die Dirndltaler Erlebniswochen in die zweite Runde. In den vergangenen Wochen wurde dafür ein neues Konzept ausgearbeitet. So entstand einen Kriterienkatalog zur Verbesserung der Qualität, wichtiger jedoch wird es heuer erstmals „zehn Geheimnisse“ zu entdecken geben.

Um die tatsächlichen „Höhepunkte“ des Pielachtals während der Erlebniswochen bestmöglich in den Vordergrund zu stellen, wurden insgesamt zehn „Geheimnisse“ zu den Themen Genuss, Aktiv, Natur, Kunst, Kultur und Lifestyle erarbeitet. „Es gibt im Pielachtal viel zu entdecken“, betont der Obmann der Regionalplanungsgemeinschaft Kurt Wittmann. Die Neuerungen der Dirndltaler Erlebniswochen seien mit viel Engagement und Kreativität erarbeitet worden, sodass wir nun ein stimmiges Konzept vorliegen haben. „Anhand des Kriterienkatalogs soll die Qualität der einzelnen Veranstaltungen weiter verbessert werden, zudem sollen mit den zehn Geheimnissen Anreize für Gäste geschaffen werden, auf Entdeckungstour in die Region zu kommen“, so Wittmann.

„Weitere Vorhaben sind ein Sammelpass mit Gewinnspiel zu den ‚zehn Geheimnissen‘ sowie die Weiterführung der erfolgreichen Zusammenarbeit mit der Mariazellerbahn.“ Andreas Purt, Geschäftsführer Mostviertel Tourismus

Außerdem wird es den ganzen September lang viele kleine Veranstaltungen geben. Einige Kriterien müssen jedoch erfüllt werden, um als Erlebnispartner dabei zu sein. So sollte wieder die Repräsentation der Regionsfrucht, der Dirndl, im Vordergrund stehen. „Weitere Vorhaben sind in diesem Zusammenhang ein Sammelpass mit Gewinnspiel zu den ‚zehn Geheimnissen‘ sowie die Weiterführung der erfolgreichen Zusammenarbeit mit der Mariazellerbahn“, ergänzt Mostviertel Tourismus-Geschäftsführer Andreas Purt.

Infoveranstaltung für Betriebe am 1. Juli

Derzeit werden noch Partner für die Erlebniswochen gesucht. Für interessierte Betriebe und Vereine, die dieses Jahr an den Pielachtaler Erlebniswochen teilnehmen möchten, gibt es eine Informationsveranstaltung mit der Präsentation des neuen Konzepts. Termin ist am Donnerstag, 1. Juli, um 18 Uhr im Gemeinde- und Kulturzentrum Rabenstein.