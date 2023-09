Ein wortwörtlich krönender Abschluss für den Dirndlkirtag in Kirchberg .

Es gibt neue Hoheiten im Tal und sie wurden gleich vor großer Runde am Pielachtaler Dirndlkirtag in Kirchberg präsentiert. Anna König aus Tradigist ist passenderweise Königin, Christine Heindl aus Rabenstein Prinzessin. Nicht nur die beiden warfen sich für den Dirndlkirtag in Schale: Fesch in Tracht feierten zahlreiche Besucherinnen und Besucher die Dirndlfrucht.