Einbrecher auf Tour durch Niederösterreichs Schulen

Zuerst Prinzersdorf. Dann Hofstetten-Grünau, Rabenstein und zuletzt Kirchberg! In allen Gemeinden war ein Einbrecher in den örtlichen Schulen unterwegs. Die Beute war immer dieselbe: nur Bargeld.

In der Region begann die Serie vor knapp zwei Wochen mit der Volksschule Prinzersdorf. Nach dem Elternabend ereignete sich der Coup. Der Täter nutzte die Gunst der Stunde, schlich sich in die am Abend wegen des Elternabends geöffnete Schule und ließ sich dann gegen 21.30 Uhr unbemerkt einsperren. Als alle das Gebäude verlassen hatten, brach er die Direktion auf – und wurde fündig: Er entwendete aus einer Handkassa einiges an Bargeld.

In der Nacht von 17. auf 18. September suchte er dann die Neue Mittelschule Hofstetten-Grünau auf. Und wieder schlich er sich ins Objekt, als dort am Abend geöffnet war, weil gerade eine Turneinheit eines Sportvereins stattfand. Dort wollen die turnenden Damen auch einen fremden Mann kurz wahrgenommen haben, dass dieser mitunter Böses im Sinn hatte, nahmen sie aber nicht an. Nachdem der Turnunterricht beendet war, ließ sich der Unbekannte gegen 19.15 Uhr unbemerkt einschließen. Wieder brach er die Tür zur Schuldirektion auf. Dort entwendete er einen Zentralschlüssel, um sämtliche Klassenzimmer aufzusperren. Aus Klassenkassen ließ er Bargeld in Höhe von knapp 1.600 Euro mitgehen. „Es ist wirklich traurig, wenn so etwas passiert. Ich bin froh, dass nur Bargeld mitgenommen wurde und niemand persönlich zu Schaden gekommen ist“, meint dazu Sicherheitsgemeinderat Günter Graßmann. Er hofft, dass „der Täter bald gefunden ist.“

Dieser ließ aber nicht lange auf sich warten und suchte in der Nacht von 24. auf 25. Oktober die Neue Mittelschule Rabenstein heim. Auch hier entwendete er aus der Direktion einen Schlüssel, sperrte sämtliche Räume der Schule auf. Mit rund 1.600 Euro Ausflugsgeld haute er ab. Rabensteins Bürgermeister Kurt Wittmann will dem Treiben in seiner Gemeinde ein rasches Ende setzen. „Das ist der erste Einbruch an unserer Schule. Wir haben bereits einen Termin mit dem Bezirkspolizeikommando vereinbart, um über die Initiative ,Gemeinsam.sicher‘ hier Maßnahmen zu ergreifen. Wir werden als Gemeinde hier keine Alleingänge machen“, betont er. Überwachungskameras würde er begrüßen und ärgert sich: „Hier ist leider der übertriebene Datenschutz ein großes Hindernis. Der bürokratische Aufwand ist immens, um so etwas genehmigen zu lassen.“ Daher merkt er klar an: „Es kann nicht sein, dass wegen des Datenschutzes der Täter mehr geschützt wird als das Opfer!“ Für den Gemeindechef steht fest: „Hier muss etwas passieren, wenn eine Bande sich sichtlich überregional auf Schulen spezialisiert hat.“

Und dem ist auch so, denn der jüngste Coup im Pielachtal ereignete sich erst in der Nacht vom Nationalfeiertag zum Donnerstag. In der Neuen Mittelschule Kirchberg ging in der Nacht Licht an und ab. Sofort eilte die Polizei vor Ort. Der Täter hatte die Flucht ergriffen, Einbruchswerkzeug konnte aber sichergestellt werden. „Wir konnten Spuren an einigen Tatorten sichern. Die Ermittlungen laufen“, heißt es von der Polizei zur Einbruchsserie.

In Niederösterreich gab es noch weitere Vorfälle: So ließ sich ein Einbrecher am vergangenen Wochenende nach dem Kabarettabend von Walter Kammerhofer in der Neuen Mittelschule St. Veit (Bezirk Lilienfeld) einsperren. Der Kriminelle brach die Schulwartwohnung auf, entwendete Schlüssel und stahl aus einem Tresor in der Direktion Bargeld in vierstelliger Höhe.

Ermittlungen Einbrecher in St. Veiter Schule

Im Bezirk Krems kam es bereits vor rund zwei Wochen zu ähnlichen Vorfällen in der Mary-Ward-Schule in Krems und in den Volksschulen Furth und Paudorf.

