Elektro-Bus für den Kirchberger Bauhof

Freude herrscht bei Schülern und Lehrkräften: In seiner letzten Sitzung genehmigte der Gemeinderat einstimmig die Sanierung der Tartan-Laufbahnen am Sportplatz. Bürgermeister Franz Singer berichtet: „Der Auftrag in der Höhe von 57.395 Euro wurde an die heimische Firma Turkna als Bestbieter vergeben.“

Die Gemeinde erhält eine Förderung in der Höhe von 25 Prozent aus Mitteln vom Schul- und Sportstättenbau. Für den Leichtathletiksport der Schüler stehen dann vier 60 Meter- und zwei 100 Meter-Laufbahnen mit Tartanbelag zur Verfügung. Die direkt anschließende Sandgrube können die Jugendlichen für den Weitsprung und das Kugelstoßen nützen. Abbruch und Entsorgung der alten Laufbahnen wurde als Regiearbeit unter Mithilfe der Bauhof-Mitarbeiter durchgeführt.

Zudem hat der alte Transitbus im Bauhof ausgedient. Nach eingehender Beratung beschloss der Gemeinderat den Ankauf eines neuen Fahrzeuges mit der Ladekapazität eines Kleinbusses als Elektrofahrzeug. Damit bekommt die Kommune ein zweites E-Fahrzeug für den Bauhof.

„Wir beteiligen und an der gemeinsamen Ausschreibung der NÖ Energie-und Umweltagentur zum Fahrzeugankauf für Gemeinden“, berichtete der geschäftsführende Gemeinderat Christian Gansch. Vorgesehen ist der Ankauf eines Opel Vivaro-e Kleinbusses. Nach Abzug der Förderungen beträgt der Ankaufspreis rund 28.000 Euro. Die bereits vorhandene Stromtankstelle im Bauhof wird in Kürze erweitert.

Keine Nachrichten aus Pielachtal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.