Seit Mitte der Siebzigerjahre war Aloisia Danko (72) die erste Feuerwehrfrau bei der Kirchberger Wehr, obwohl es damals offiziell nur Burschen und Männer als Mitglieder gab. Unter dem Motto „Feuerwehr wias früher woar“ berichtete sie nun über diese Zeit, und zwar dem für seine Foto- und Filmproduktionen bekannten Berichterstatter Helmut Stamberg. Er ist seit Jahren immer dort im Einsatz, wo es kritische Situationen gibt. Jetzt dreht er eine Filmserie und befragte Loisi Danko über ihre Tätigkeit bei der örtlichen Feuerwehr.

Loisi ist die Tochter des legendären Feuerwehrkommandanten Konrad Lampel, der in den Jahren 1960 bis 1986 an der Spitze der Wehr stand. Er war auch Abschnittskommandant und sogar Stellvertreter im Bezirkskommando. Mit ihrem verstorbenen Gatten Johann zog Danko damals in die Wohnung über dem alten Feuerwehrdepot in der St. Pöltner-Straße. Sie berichtet: „Meine Aufgabe war der Telefondienst. Und im Einsatzfall hieß es, Sirene einschalten, Tore vom Zeughaus öffnen, Sirene nachschalten, Funkgerät in Betrieb nehmen, Sirene auf höchste Stufe stellen. Egal, ob bei einer Feuersbrunst, bei Hochwasser oder Verkehrsunfällen.“

Wenig später musste Danko dann den Klingelalarm aktivieren, mit dem fünfzehn Feuerwehrmänner im Ort verständigt wurden. Und dann kam schon das Piepserl. Aloisia Danko erinnert sich auch an die Grundlehrgänge, die zweimal im Jahr in Kirchberg stattfanden: „Da waren bis zu 150 Feuerwehrmänner dabei, die von uns versorgt worden sind, wo ich und weitere Frauen mitgeholfen haben.“ Aber auch bei Festen und Bällen halfen Frauen fleißig mit. Was ihr besonders gefällt: „Die großartige Kameradschaft bei der Feuerwehr. Es kommen immer junge Mitglieder nach und es sind jetzt auch Frauen dabei. Schön ist, dass sich bei uns Jung und Alt so gut verstehen.“ Seit 46 Jahren, auch im Ruhestand, nimmt Aloisia Danko jedes Jahr an der Hauptversammlung teil. Sie gehört einfach dazu.