Faschings-Finale: Die Narren sind los im Dirndltal

Die fünfte Jahreszeit klingt bei verschiedenen Events im Pielachtal gebührend aus. Zwei der größten Umzüge sind in St. Pölten: Der in Wagram und der in Wilhelmsburg, beide starten um 14 Uhr. Aber auch in den Pielachtalgemeinden ist einiges los:

Ober-Grafendorf

Das Tor zum Pielachtal lädt am Samstag, 18. Februar, um 14.14 Uhr zum Umzug. Die Ober-Grafendorfer Schulnarren lassen den Event nachher noch bei einem Faschingsrummel in der Schulstraße bis 22 Uhr ausklingen. Einen Tag später ist Zeit für die Kleinen bei einem Kinder-Maskenball in der Pielachtalhalle ab 14 Uhr.

St. Margarethen

Eine Faschingsfeier im Kulturcafé sowie einen Kinderfasching hat es in St. Margarethen bereits gegeben. Am Faschingsdienstag, am 21. Februar, schließt das Gemeindeamt sowie die Postpartnerstelle dann schon ab 11.11 Uhr. Und ab 8 Uhr geht es rund im Kulturcafé bei „Ramba Zamba“ mit einem Faschingsfrühstück mit Sekt.

So sah Fasching noch 2021 in Zeiten von Corona in der Pfarre St. Margarethen aus. Jetzt ist Normalität eingekehrt. Foto: Anneliese Pöchhacker

Weinburg

Die Gemeinde hat heuer für ihre Bürgerinnen und Bürger wieder einen Ballkalender zusammengestellt, den es auf der Homepage zum Download gibt. Der Kindermaskenball der SP bittet am Sonntag, 19. Februar, um 13.30 Uhr in die Kerschanhalle. Für die Kleinen spielt Hub‘s Musik auf. Dienstag, 21. Februar, verwandelt sich die ganze Gemeinde in eine Narrenhochburg für den Faschingsumzug. Um 8 Uhr geht es los beim Gasthaus Gapp.

Hofstetten-Grünau

In Hofstetten-Grünau wird es sportlich am Faschingsmontag. Denn der Turnverein Union Hofstetten-Grünau lädt um 19 Uhr in die Grünauer Halle. Verkleidungen sind sehr erwünscht. Der Ausklang findet im Gasthaus Ostwind statt. Dort wird auch einen Tag später von 11 bis 14 Uhr ein Faschingsbuffet aufgetischt.

Rabenstein

Der SCR und UHG laden gemeinsam zum Maskenball ins GuK Rabenstein am Samstag, 18. Februar, um 20 Uhr. Highlight wird wie immer die Maskenprämierung. Im Gasthof „Zum alten Brauhaus“ bewirten am Faschingssonntag ab 10 Uhr die prominenten „Oberkellner“. Faschingsdienstag, 21. Februar, findet dort ein ganztägiger Faschingsrummel mit Landjugend-Disco ab 17 Uhr statt.

Auch im Café-Pub „Na Und“, das am Freitag, 17. Februar, wieder aufsperrt, geht es den ganzen Dienstag rund bei einem Faschingsevent.

Auch sonst ist viel los in Rabenstein. Am Sonntag, 19. Februar, lädt die SP die Kleinen ins GuK ab 14 Uhr. Und schon seit Jahrzehnten lässt sich die Gemeinde Rabenstein am Faschingsdienstag etwas Besonderes einfallen. Heuer maskieren sich wieder alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gemeindeamts. Alle Bürgerinnen und Bürger sind dazu eingeladen, sich ebenfalls zu verkleiden und Fotos von den Kostümen per Mail an die Gemeinde zu senden.

Traditionell startet am Faschingsdienstag um 9.30 Uhr die „Maskerade“ im Innenhof des GuK. Dazu marschieren die Volksschulklassen mit der Musikkapelle in den Innenhof, um anschließend den „Faschingshansl“ zu verbrennen. „Danach wird gemeinsam der Fasching ausgekehrt“, berichtet Amtsleiterin Evelyn Gruber. Zudem sollen alle Verkleideten einen Krapfen bekommen.

Schwarzenbach

Für Klein und Groß gibt es in Schwarzenbach Programm am Faschingssonntag. Das Pfarrkaffee geht nach der Messe um 10 Uhr los. Mehlspeis-Spenden sind erbeten. Und der Aktivclub feiert mit den Kleinen um 15 Uhr bei einem Maskenumzug mit Ausklang im Turnsaal.

Frankenfels

Auch Christiane Grasl, Betreiberin der Eibeck Alm, hält viel von Faschingsbräuchen. Sie empfängt am Faschingsdienstag ab 9 Uhr Besucherinnen und Besucher in Verkleidung. Außerdem hofft sie auf maskierte Gäste, denn: „Die drei besten Kostüme bekommen einen Preis“, erzählt sie. Ab 16 Uhr soll zudem ein DJ für Stimmung sorgen. Für die Kleinen startet der Kinderfasching auf der Liftwiese um 14 Uhr.

