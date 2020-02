Die Fastenzeit hilft den Christen, sich ganzheitlich auf Ostern vorzubereiten. „Es geht um die Möglichkeit für den Menschen, sich zu besinnen“, sagt Emeka Emeakaroha, Pfarrer von Ober-Grafendorf und Weinburg.



Leisertreten, über das eigene Leben nachdenken, die Beziehung zu Gott sowie den Mitmenschen reflektieren, sind für den Pielachtaler Geistlichen wichtige Punkte in der Fastenzeit. „Es geht um die Frage, woher komme ich, wohin gehe ich?“, betont er.



Dieser Aspekt würde am Aschermittwoch besonders deutlich, wenn die Gläubigen in der Kirche mit den Worten „Bedenke Mensch, dass du Staub bist“ vom Priester ein Aschenkreuz auf die Stirn gezeichnet bekommen. Angesichts der Mahnung zur Umkehr als Bedingung für den Eintritt in das ewige Leben und der Bewusstmachung der Endlichkeit des irdischen Lebens steht in den Wochen vor Ostern das persönliche Verhalten am Prüfstand.

„Ohne Bemühungen in der Fastenzeit, hat sonst Ostern keine Bedeutung.“ Pfarrer Emeka Emeakaroha

„Es ist eine passende Zeit, Streitereien in der Familie oder unter Nachbarn zu vermeiden und das Gespräch zu suchen“, regt Emeka Emeakaroha zur „Versöhnung“ an. Außerdem sollte Verzicht, zum Beispiel auf Süßigkeiten, Alkohol, Zigaretten, Computerspiele oder Fortgehen, ernstgenommen werden. Das dadurch Ersparte kann man für einen guten Zweck spenden, damit zeige man „Solidarität mit Ärmeren“, meint der Pielachtaler Pfarrer.



Eine „schöne Tradition“ in der Gestaltung der Beziehung zu Gott ist für ihn auch das Bußsakrament in Form der Osterbeichte. „Ohne Bemühungen in der Fastenzeit, hat Ostern sonst keine Bedeutung“, sagt Emeka Emeakaroha in Hinblick auf die Auferstehung.