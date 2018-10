Feierlaune beim Bezirksball in der Kirchberghalle .

Alle zwei Jahre tun sich die Bäuerinnen, der Bauernbund und die Landjugend des ganzen Bezirks zusammen und veranstalten einen Bezirksball. Unter dem Motto "Mitanaund bei uns am Land" luden die drei Vereine am Tag vor dem Nationalfeiertag in die Kirchberghalle.