Das Gefühl der Freiheit ist in den letzten Monaten noch wichtiger für die Menschen geworden. Wenn man sich auf dem Zweirad, egal ob Fahrrad oder Motorrad, den Wind um die Nase wehen lässt, ist das Gefühl besonders stark. Gerade weil immer mehr mit dem Rad, E-Bike oder Motorrad unterwegs sind, steigen auch die Unfallzahlen.

Regelmäßig mit ihrer Tradigister Bikerrunde unterwegs ist Hannerl Halbwachs. „Einige aus der Gruppe machen ein Fahrtraining, aber grundsätzlich sind wir eher gemütlich unterwegs“, betont sie. An die zehn Bikes, hauptsächlich Roller, sind bei den Ausfahrten dabei. „Mein Mann fährt vorne und ich halte hinten alles zusammen“, erklärt Halbwachs die Sicherheitsmaßnahmen für die Gruppe, die sich monatlich zu zwei Ausfahrten trifft. Demnächst soll es zur Mohnblüte gehen.

Auch beim Union Radclub St. Margarethen wird Sicherheit großgeschrieben. Zeugwart Karl Picker hält etwa Workshops, um die Mitglieder für die technische Ausstattung zu sensibilisieren. „Der Fahrradhelm ist schon zu einer Selbstverständlichkeit geworden“, sagt Schriftführer Manfred Gundacker, der auch hervorhebt, dass vorausschauendes Fahren und genaues Beobachten der anderen Verkehrsteilnehmer genauso selbstverständlich seien wie Rücksicht gegenüber Fußgängern, besonders bei Kindern oder Personen mit Hunden. „Sorgen bereiten mir Situationen, in denen wir gegen die tief stehende Sonne radeln, sodass wir von nachkommenden Fahrzeugen übersehen werden könnten. Gerade in Kurven oder bei Kuppeln können Kraftfahrzeuge davon überrascht und geblendet werden“, so Gundacker. Nicht alle Verkehrsteilnehmer würden sich hier an den Grundsatz „Fahren auf Sicht“ halten.

B39 ist beliebte Motorradstrecke

Bezirkspolizeikommandant Gerhard Pichler sieht zwei Risikogruppen: einerseits jene, die nach mehrjähriger Pause wieder mit dem Fahren beginnen, andererseits Geschwindigkeitsfreaks, die sich Zeitrennen auf kurvenreichen Strecken liefern. „Eine Überwachung solcher Strecken ist aus technischer Sicht und aus personeller Sicht äußerst schwierig“, sagt Pichler. Deswegen appelliert er an die Vernunft der Motorradfahrer und hat Tipps, wie Fahrtechniktrainings und auf eine vorausschauende Fahrweise zu achten. Außerdem mahnt er: „Keine Rennen auf öffentlichen Straßen veranstalten.“ Beliebte Strecken sind über den gesamten Bezirk verteilt. Gefahrenpotenzial haben etwa die B39 im Pielachtal und die LH123 im Bereich Pressbaum.