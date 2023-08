Gelebte Inklusion: Verein „Ich bin O.K.“ veranstaltet Tanzcamp

Der Wiener Kultur- und Bildungsverein `Ich bin O.K.` führt seit 44 Jahren Menschen mit und ohne Behinderung zusammen. Seit einigen Jahren werden in den Ferien Sommercamps im Pielachtal organisiert. Dabei steht die Tanzperformance im Mittelpunkt.

Drei Wochen hindurch finden Camps im August für Teilnehmer aller Altersgruppen von 14 bis 55 Jahren im Wildkräuterhotel Steinschalerhof mit Betreuung durch Pädagogen statt. Geprobt wird im Hotel oder im Turnsaal der Mittelschule Kirchberg. Das Camp mit der Intensivgruppe fand vorige Woche statt. Organisator und Choreograph Attila Zanin hat mit der Gruppe die neue Company-Tanzvorführung „Tabula Rasa“ einstudiert. Er berichtet: „Dank einer Kooperation mit der Landesbühne Sachsen in Deutschland wirken mit Marianne Reynaudi aus Frankreich und Gavin Law aus Kanada sogar zwei Profitänzer mit. Unsere Tanzgruppe hat im September zehn Vorstellungen. Nach der Vorpremiere im Dschungel in Wien folgt eine Tournee mit drei Auftritten in Norwegen, drei Aufführungen in Radebeul bei Dresden und dann wieder drei Vorstellungen in Wien“.

Die Sommercamps für die jüngeren Teilnehmer finden in den kommenden zwei Wochen statt. Die pädagogische Beschäftigung mit Tanz, Bällen und Tüchern sowie die Freizeitgestaltung und Spaß steht im Vordergrund. Attila Zanin ist auch Obmann des Vereines „Ich bin O.K.“. Für ihn und seine Pädagogen ist wichtig: „Beim Sommercamp soll Harmonie herrschen. Tanzen verbindet in allen Bereichen. Alle Teilnehmer, ob mit oder ohne Behinderung, sammeln beim Camp neue und wertvolle Erfahrungen“.

Attila Zanin betont: „Inklusion ist, wenn das Zusammenleben zur Normalität wird und wir dieses Wort nicht mehr brauchen. Wenn jeder gleichberechtigt am Leben teilhaben kann.“