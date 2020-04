Drastisch wirken sich die Ausgangsbeschränkungen auf die Kundenfrequenz der Mariazellerbahn aus. „Im März haben wir einen Fahrgastrückgang von 50 Prozent verzeichnet“, gibt Katharina Heider-Fischer, die Leiterin der NÖVOG-Unternehmenskommunikation, Auskunft zur Statistik in Coronavirus-Zeiten. In der ersten Aprilhälfte bis Ostern lagen die Fahrgastzahlen sogar in etwa 80 Prozentpunkte unter den Vorjahreswerten im Vergleichszeitraum. „Seit dem 14. April steigen die Fahrgastzahlen wieder ein wenig an“, weiß Katharina Heider-Fischer.

Seit 14. April finden auf der Bergstrecke Bauarbeiten statt. Daher wird der Abschnitt von Laubenbachmühle nach Mariazell bis 12. Juni im Schienenersatzverkehr geführt. „Für den Schienenersatzverkehr werden bewusst große 50er-Busse eingesetzt, obwohl diese aufgrund des verringerten Fahrgastaufkommens nicht notwendig wären“, berichtet die NÖVOG-Pressesprecherin über Sicherheitsmaßnahmen. „So haben die Fahrgäste ausreichend Platz zur Verfügung und das Einhalten des Sicherheitsabstandes kann gewährleistet werden.“

Darüber hinaus bleibt im Bus auch die vordere Tür geschlossen und die erste Sitzreihe ist mittels Sperrband abgetrennt, damit der räumlich enge Kontakt zum Lenker unterbunden wird.

Gemäß der Verordnung der Bundesregierung ist seit dem 14. April ebenfalls die Verwendung eines Mund-Nasen-Schutzes in öffentlichen Verkehrsmitteln verpflichtend. „Diese Anordnung wird von unseren Fahrgästen vorbildlich befolgt“, schildert Katharina Heider-Fischer die Situation in den Bussen und Waggons.

Die Züge der Mariazellerbahn sind nach wie vor ohne Schaffner unterwegs. „Damit werden sowohl unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen als auch unsere Fahrgäste bestmöglich geschützt“, betont die NÖVOG-Pressesprecherin. Bezüglich der Reinigung der Fahrzeuge liegt das Augenmerk vermehrt auf jenen Stellen, die von den Reisenden häufig benutzt beziehungsweise berührt werden.

Punkto Personal befinden sich die Mitarbeiter der Verwaltung der Mariazellerbahn seit 16. März im Homeoffice. Generell sei die Stimmung unter den Beschäftigten trotz der schwierigen Gegebenheiten aber durchwegs positiv. „Wir spüren einen starken Zusammenhalt als Team und sind durch diese Krise noch ein Stückchen weiter als Niederösterreich-Bahnen zusammengerückt“, betont Katharina Heider-Fischer.