Seit vielen Jahren spielt die Dirndl eine Hauptrolle im Pielachtal. Jetzt strebt die Regionalplanungsgemeinschaft mit Obmann Kurt Wittmann den Schutz der Herkunftsbezeichnung an. Wie die Wachauer Marillen und das Steirische Kürbiskernöl soll auch die Pielachtaler Dirndl ein Zeichen für Klasse sein. Nur unter strengen Qualitätsstandards in der Lebensmittelkennzeichnung darf sie verwendet werden.

Nadja Straubinger Wichtiger Schritt für die Marke

„Regionale Produkte haben einen hohen Stellenwert bei der Pielachtaler Bevölkerung. Durch den Herkunftsschutz der Pielachtaler Dirndl werden Produkte aus unserer Regionsfrucht zukünftig besonders strengen Kriterien unterliegen“, erklärt Wittmann. Dies stelle für den Konsumenten ein einheitlich sehr hohes Niveau der Dirndlprodukte der Umgebung sicher. Bisher sei das Thema zwar diskutiert, aber nie ganz umgesetzt worden. „Jetzt springen viele auf den Zug auf, da wollen wir das fixieren“, betont Wittmann.

Der Herkunftsschutz wird in enger Kooperation mit den Produzenten und der Dirndl-Edelbrand und Dörrobstgemeinschaft vollzogen. „Unser Tal ist geprägt von einer kleinflächigen Landwirtschaft. Die Bäuerinnen und Bauern haben trotz vieler Veränderungen in der Landwirtschaft die Tradition der Dirndlkultur aufrecht erhalten. Die Marke ist klug gewählt undnicht mehr wegzudenken“, so die Obfrau der Dirndl-Edelbrand und Dörrobstgemeinschaft Elfriede König. Der Herkunftsschutz sei langfristig gesehen eine wichtige Voraussetzung.

Infoveranstaltung für Dirndl-Produzenten

Transparenz soll es für die Hersteller von Beginn an geben, deshalb organisiert die Regionalplanungsgemeinschaft eine Infoveranstaltung mit dem Serviceverein für geschützte Herkunftsbezeichnungen für Lebensmittel (SVGH). Der Termin ist am 1. Oktober um 19 Uhr in Kirchberg an der Pielach. Auch die Online-Teilnahme wird möglich sein. Bei Interesse ersucht das Regionalbüro um Kontaktaufnahme unter regionalbuero@pielachtal.at