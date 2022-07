Hitzestress im Tierreich

Werbung ÖVP Anzeige ideenreich niederösterreich. Sei dabei!

Temperaturen um und über 30 Grad. Einmal trocken, dann wieder extrem schwül: Die heißen Sommertage machen nicht nur vielen Menschen, sondern auch den Tieren zu schaffen.

Das weiß der Rabensteiner Tierarzt Wolfgang Schiessl. „Bei vielen Tieren zeigt sich Hitzestress, vor allem die feuchte, extrem schwüle Witterung macht ihnen zu schaffen.“ Wichtig sei es daher, dem jeweiligen Tier einen schattigen Platz anzubieten. Hunde kühlen sich über ihr Hecheln ab, da sie kaum schwitzen können. Hunde bei hohen Temperaturen daher beispielsweise unbeaufsichtigt im Auto eingesperrt zu lassen, wenn auch nur kurz, sei daher ein absolutes No-Go. Der Vierbeiner kann Kreislaufprobleme bekommen.

Tierische Hitze

Doch darf man die Fenster eines Autos einschlagen, wenn man meint, ein darin verwahrtes Tier (oder auch Mensch) sei in Gefahr? Davon rät Rabensteins Polizeikommandant Manfred Spendlhofer ab. „Die Exekutive rufen. Die kann den Zulassungsbesitzer oder Tierhalter kontaktieren oder wenn Gefahr im Verzug ist, die Feuerwehr zur Unterstützung holen oder gegebenenfalls selbst agieren“, weiß er. Egal, ob ein Baby oder Tier im Auto eingesperrt ist: Wer als Privatperson einfach eine fremde Scheibe einschlägt, kann sich strafbar machen, erinnert der Polizist. Einsatzkräfte seien indes abgedeckt, wenn durch eine Fenster- oder Türöffnung Sachschaden entsteht.

Doch nicht nur der Kreislauf wird in der Hitze belastet. Heißer Asphaltboden kann zu Verbrennungen an den Pfotensohlen führen. Beim Horn von Hufen oder Klauen ist der heiße Untergrund hingegen kein Problem. Auch Rinder, Schafe oder Ziegen suchen gerne sonnengeschützte Plätze auf. Manche Landwirte setzen in den Ställen sogar einen Wassersprühnebel ein, um den Tieren Abkühlung zu bieten. Hubert Gansch aus Tradigist macht das so.

Kühe werden im Melkstand mit Sprühnebel abgekühlt

„Unsere Kühe werden im Melkstand besprüht“, erzählt der Rabensteiner Vizebürgermeister. Außerdem hat sein Vieh einen befestigten Auslauf, damit es sich an der frischen Luft bewegen kann. Stall-Temperatur-Management ist wichtig, weiß dazu Veterinär Schiessl: „Manchmal empfiehlt es sich sogar, in der größten Hitze Stall- und Fenstertüren zu schließen, damit es darin kühl bleibt.“

Reitstallbetreiberin und Tierärztin Petra Zauner-Hiesberger aus Markersdorf-Haindorf vermeidet es, Pferde in der prallen Sonne auf die Weide zu lassen, vor allem dann, wenn auf der jeweiligen Koppel kein Unterstand vorhanden ist. Da kommen die Tiere stundenweise zur kühleren Tageszeit raus. „Egal, ob Stall oder Koppel – ausreichend frisches Wasser sollte immer zur Verfügung stehen“, betont sie.

Außerdem mahnt sie zur Empathie, bei allem sportlichen Ehrgeiz: „Trainings sollten am frühen Morgen oder Abend durchgeführt werden.“ Der Gnadenhof Gut Friedstein in Schwerbach verfügt sogar über Sonnensegeln als Schattenspender auf den Koppeln für die verschiedenen Tiere. „Die Pferde werden regelmäßig abgespritzt und manche von ihnen dürfen mit ihren Reiterinnen sogar in die Pielach zur Abkühlung“, schildert Hofleiterin Gabriele Prammer.

