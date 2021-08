Die Corona-Teststraße in Hofstetten-Grünau hat zugesperrt; jene in Kirchberg mittlerweile ebenso. Der Grund: Die Zahl der Testungen ist rückläufig. „Man merkt einfach, dass schon viele Leute geimpft sind oder eben die Selbsttests nützen“, meint Hofstettens Bürgermeister Arthur Rasch.

Für jene, die noch keine Möglichkeit hatten, sich impfen zu lassen oder mitunter auch aufgrund der Anmeldeformalitäten sich noch nicht dazu entschlossen haben, bietet der Samariterbund Rabenstein am 27. August (15 bis 20 Uhr) und am 28. August (8 bis 14 Uhr) eine „Popup-Impfstraße“ an. Das Motto: „Einfach vorbeikommen und geimpft werden.“ Der große Vorteil der „Pop-up-Impfstraße“: Es ist keine Anmeldung nötig. Teilnehmen kann jede Person ab 12 Jahren, unabhängig vom Wohnort. „Die Impfaktion ist somit für alle offen. Ziel ist es, die Durchimpfungsrate in der Bevölkerung nochmals zu erhöhen“, sagt Impfkoordinator Andreas Mitterer. Geimpft wird Biontec/Pfizer; die Impfaktion läuft in Kooperation mit der Rabensteiner Ärztin Magdalena Prandstätter. Sie wird den Impfwilligen für sämtliche Anfragen rund um die Impfung zur Verfügung stehen. „Auch Personen, die eine Corona-Infektion hinter sich haben und bereits genesen sind, sollten geimpft werden“, rät Mitterer. Hierfür ist aber die vollständige Genesung und mindestens vier Wochen Abstand zwischen positivem PCR-Testergebnis und Impfung wichtig.

Die zweite Impfung erfolgt für alle dann drei Wochen später, am 17. und 18. September, ebenfalls wieder in Rabenstein.

Für die Impfung sind lediglich eCard und Lichtbildausweis mitzubringen. „Wenn eine Eintragung gewünscht wird, kann auch der eigene Impfpass mitgebracht werden. Unabhängig davon wird jedenfalls eine Eintragung in den elektronischen Impfpass vorgenommen“, führt dazu auch ASBÖ-Obmann Willi Vorlaufer aus. Wer die Testungen vorzieht oder sich als Geimpfter testen lassen möchte, hat immer noch ausreichend Möglichkeiten, so auch in den Teststraßen in Ober-Grafendorf (Montag: 7 bis 10 Uhr, Freitag: 16 bis 19 Uhr), in Rabenstein (Dienstag: 17 bis 20 Uhr) und Frankenfels (Montag, Mittwoch und Freitag: jeweils von 17 bis 19 Uhr).