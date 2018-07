Dirndl schnaps statt Ginjinha, Schnitzel statt Bacalhau, Apfelstrudel statt Pastel de Nata. An der Wand hängen Poster von Kaiser Franz Joseph oder Alfred Dorfer, am Zapfhahn ein Rapid-Wien-Wimpel: Dass man sich inmitten des Zentrums der portugiesischen Hauptstadt befindet, könnte man im „Kaffeehaus“ für einen Moment fast vergessen.

| NOEN

Strahlender Sonnenschein und der Charme eines typischen Lissabonner Gässchens, in dem Christoph Hubmayer und Konrad Tretter seit mittlerweile einem Jahrzehnt neu interpretierte österreichische Spezialitäten servieren, versetzen dann aber doch in Urlaubsstimmung. Davon überzeugte sich die NÖN vor Ort. Pünktlich zum Jubiläum stattete sie den Kirchbergern in Lissabon einen Besuch ab und kostete sich durch das kulinarische Angebot, das Dirndlsaft, St. Pöltner Kaffee und andere Köstlichkeiten umfasst.

Gemundet hat auch der Couscous mit Rucola, Pfirsisch-Chutney und Hühnerfilet, den die Kirchberger neu auf der Speisekarte haben. | NOEN

Ein Tisch war im Schanigarten des Kaffeehauses gar nicht so leicht zu ergattern. Die österreichische Küche kommt an – mittlerweile sogar bei den Portugiesen. „Wir haben verschiedenste Gäste, auch einheimische. Alle paar Wochen kommen uns sogar Pielachtaler besuchen“, freuen sich Konrad Tretter und Christoph Hubmayer.

Eine Gruppe Frankenfelser hat die NÖN bei ihrem Besuch etwa nur knapp verpasst.

„Im Moment ist Lissabon genau das Richtige für uns. Wir lieben das Lebensgefühl hier.“ Konrad Tretter

Am liebsten bestellt werde Schnitzl. Überzeugt hat im NÖN-Test aber auch der weniger traditionelle Couscous mit Pfirsich-Chutney und Hühnerfleisch sowie Ziegenkäse. Genossen wird in Lissabon auch Dirndllimonade mit Eis und Zitrone. Der Schnaps aus dem Pielachttal kommt sogar so gut an, dass das Gastronomen-Duo gerade sehnsüchtig auf die neue Lieferung wartet.

Noch viel besser schmeckt der Felix Kaffee aus der Rösterei in der NÖ Landeshauptstadt in der portugiesischen Sonne. | Lisa Röhrer

Dass sie einmal das zehn-jährige Jubiläum feiern würden, haben die Pielachtaler beim Start des Kaffeehauses nicht geahnt. „Das war ein fünf-Jahres-Projekt für uns“, erinnern sie sich. Das Surf-Paradies hat die Kirchberger dann aber doch für sich erobert. „Wir kommen immer gerne in die Heimat, aber jetzt ist Lissabon das Richtige für uns. Wir lieben das Lebensgefühl und die Gemütlichkeit hier“, schwärmt Tretter.

Und damit überzeugt das Lokal auch im NÖN-Test: Genuss aus der Heimat gepaart mit portugiesischen Lebensgefühl, Wiener Kaffeehausflair und jeder Menge Gemütlichkeit.