Ein Hauptplatz als lebendiger Mittelpunkt, ein Greißler, ein Wirtshaus und der Blick auf Wiesen und Bauernhöfe: So hat man idyllisches Dorfleben im Kopf. Doch was ist mit Landflucht, leeren Geschäften und fehlenden Arbeitsplätzen? Die aus Herzogenburg stammende Regisseurin Teresa Distelberger stellt in ihrem Dokumentarfilm „Rettet das Dorf“ die Frage nach der Zukunft des Landlebens. Was braucht es, um die Jungen im Ort zu halten? Wie können Dörfer ihr Potenzial besser nutzen?

Marlene Groihofer Kinofilm als Ideenspender

Distelberger spricht mit Bürgermeistern, mit Jung-Unternehmern, interviewt Landbewohner vom Bauer bis zur Ärztin. „Die Herausforderungen sind in jedem Ort unterschiedlich, denn jedes Dorf ist einzigartig“, so die Filmemacherin.

„Wir haben in unserer Region sehr viel zu bieten, sind in den Gemeinden aber auch sehr gefordert“ Anton Gonaus, Bürgermeister in Ruhe und LEADER-Obmann Mostviertel Mitte

In der Kirchberghalle fanden sich auf Einladung der LEADER-Region Mostviertel-Mitte 180 Pielachtaler und Interessierte zur Filmvorführung und anschließender Diskussion ein. „Es geht in diesem Film um Bewusstseinsbildung“, betonte LEADER-Obmann Anton Gonaus. Mit welch verschiedenen Fragestellungen die Orte konfrontiert sind, zeige sich auch in der Region, so Gonaus: Während sich die Bevölkerungszahl am einen Ende des Pielachtals, in Prinzersdorf, während der letzten Jahrzehnte verdoppelt habe, sei sie in Puchenstuben um die Hälfte gesunken. „Wir haben in der Region viel zu bieten, aber sind auch sehr gefordert in den Gemeinden.“ Auch LEADER bemühe sich, mit Hilfe der EU- geförderten Projekte die teils vorhandene Negativspirale aufzuhalten: „Und wir können das schaffen“, ist Gonaus überzeugt.

„Wichtig ist, dass wir die Veränderung selbst mitgestalten"

Teresa Distelberger zeigt in ihrer Dokumentation mitunter verwaiste Orte. Dörfer, die verfallen, weil niemand geblieben ist. „Ich glaube, wir können nicht genug aufgeweckt werden“, so Bundesrat Karl Bader, der im Bezirk Lilienfeld auch Bürgermeister von Rohrbach ist: „Wichtig ist, dass wir die Veränderung selbst mitgestalten. Nicht nur die Politik ist gefragt, sondern alle Bürger sind in der Verantwortung, sich einzubringen.“

NGF Der Film „Rettet das Dorf“ von Teresa Distelberger ist auch im St. Pöltner „Cinema Paradiso“ zu sehen.

Zu Gast war auch St. Aegyds Bürgermeister Karl Oysmüller, der vor allem eines bekräftigte: „Es ist wichtig, vorhandene Strukturen in der Gemeinde zu stärken.“ Kirchbergs Bürgermeister Franz Singer schätzt seine Gemeinde, was die Infrastruktur betrifft, durch die Mariazellerbahn glücklich. „Auch rechnen wir mit leichtem Bevölkerungszuwachs.“ Betroffen von im Film geschilderten Entwicklungen sei Kirchberg dennoch: „Man muss gegensteuern“, so Singer – von Wohnbau über den Pflegebereich bis zur Mobilität. „Wir bemühen uns sehr, die Infrastruktur mit Schule und Einkaufsmöglichkeit zu erhalten“, sagt Loichs Bürgermeister Anton Grubner, „dafür braucht es Leute, die die Dinge in die richtige Richtung lenken – die haben wir.“

„Es gibt am Land auch Zuzug“

Nicht zuletzt zeigt Filmemacherin Teresa Distelberger in „Rettet das Dorf“ auch Chancen auf, präsentiert etwa Gutenstein als einen Ort, der eine Gruppe junger Unternehmer herzlich in die Gemeinschaft aufgenommen hat. „Es gibt am Land auch Zuzug“, betont sie. „Dieses Feld gilt es noch stärker zu beforschen.“ Was die Gemeinden ihrer Meinung nach tun können? Der Jugend Möglichkeiten bieten, Dinge umzusetzen. „Ihr ein offenes Ohr leihen. Wenn sie das Gefühl hat, alles wird abgeblockt, wird sie gehen.“ Zugereiste willkommen heißen. Sich Prozessen öffnen, in denen ein Kommen und Gehen von Bewohnern möglich ist.

Einig waren sich die Diskutanten am Filmabend in der Pielachtalhalle über eines: Schon einige wenige, die für eine Sache brennen, können ganze Dörfer bewegen.