Das Andenken an den legendären Kardinal Franz König wird im Pielachtal noch immer hochgehalten. Beim elften Kardinal-König-Gespräch in Rabenstein geht es am Samstag, 25. August, um das Thema „Dankbarkeit“. Diskutiert wird ab 19.30 Uhr im Gemeinde- und Kulturzentrum.

Seit 2008 sind Kirchberg und Rabenstein abwechselnd Schauplatz für die Kardinal-König-Gespräche

Mitveranstalter der Gespräche ist der Verein „Kardinal-König – Glaube und Heimat im Pielachtal. Die diesjährige Referentin ist die bekannte TV- und Radiomoderatorin und Buchautorin Barbara Stöckl. „Sie hat sich in ihrem Buch ,Wofür soll ich dankbar sein‘ mit dem Thema der diesjährigen Kardinal-König-Gespräche befasst“, erklärten Vereins-Obmann Gottfried Auer und seine Stellvertreterin Annemarie Fenzl. Sie war viele Jahre Sekretärin des „großen Sohnes“ aus dem Pielachtal und leitet nun das Kardinal-König-Archiv im Erzbischöflichen Palais in Wien.

Franz König wurde in Rabenstein geboren und ging in Kirchberg zur Schule. Der Weg des kleinen Buben aus einer einfachen Bauernfamilie zum Erzbischof von Wien und Kardinal der Weltkirche war damals noch nicht vorhersehbar. Seine beiden Heimatgemeinden wollen sein geistiges Erbe bewahren und weitertragen. „Kardinal Franz König war in seiner Denkweise seiner Zeit weit voraus. Wenn man heute seine Texte liest, sind alle behandelten Themen noch immer bemerkenswert aktuell“, zeigt sich Auer beeindruckt.