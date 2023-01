Neuer Straßenmeisterei-Leiter: „Ich möchte zur Sicherheit beitragen“

Werbung

Seit dem ersten Dezember letzten Jahres gibt es einen neuen Straßenmeister im Pielachtal. Jürgen Träxler folgt Walter Ortner, der seinen Ruhestand antrat (die NÖN berichtete), nach. Mit der Arbeit bei der Straßenmeisterei hat Träxler bereits viele Jahrzehnte an Erfahrung.

Der neue Leiter der Straßenmeisterei Kirchberg stammt ursprünglich aus der Wachau und lebt seit 1999 in St. Pölten. Er absolvierte die Baufachschule an der HTL Krems. 1994 trat er in den Landesdienst ein. Träxler stand sein gesamtes Berufsleben über im Dienst der Straßenmeistereien. Der Straßenmeister berichtet, die technischen Aspekte der Arbeit hätten ihn schon immer interessiert. Aber vor allem ist es ihm wichtig, etwas für die Öffentlichkeit zu leisten.

„Ich möchte zur Sicherheit der Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer beitragen“, so der Straßenmeister.

Seine Laufbahn begann Träxler bei der Straßenmeisterei Gänserndorf, wo er zwei Jahre lang Aspirant war. Danach arbeitete er ebendort als stellvertretender Leiter.

1999 begann er, als Betriebsleiter bei der Straßenmeisterei Lilienfeld zu arbeiten, bis er schließlich die Leitung der Kirchberger Straßenmeisterei übernahm. „Nach 23 Jahren als Betriebsleiter in Lilienfeld hat es eine neue Herausforderung gebraucht. Selber eine Straßenmeisterei zu leiten, war schon immer mein Ziel“, sagt Träxler. Nun möchte er dafür sorgen, dass die Straßen im Pielachtal sicher sind und bleiben. „Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit meinem Team. Vor allem freue ich mich auf positives gemeinsames Wirken mit den Menschen im Pielachtal“, sagt Träxler.

Vielfältige Herausforderungen

Erfahrung ist laut Träxler das „A und O“ bei der Arbeit als Straßenmeister. „Man muss das ganze Straßennetz gut kennen. Man muss wissen, wo welche Fahrbahnbeläge aufgebracht sind, wo bald Sanierungsmaßnahmen nötig sein werden“, so der Straßenmeister. „Aber Walter Ortner hat mir diese Informationen sehr gut vorbereitet und übergeben.“ Träxler lobt auch die gute Zusammenarbeit innerhalb der Straßenmeisterei. Er habe ein sehr gut geführtes Team und eine top-ausgebildete Mannschaft übernommen.

Herausforderungen sieht Träxler vor allem im Personellen. Er vermutet, dass es künftig schwieriger sein wird, geeignete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden. Der Beruf des Straßenerhaltungspersonals sei sehr vielfältig: Vom Lesen und Anfertigen von technischen Zeichnungen über das Ausführen von Sanierungsarbeiten bis zur Schneeräumung im Winterdienst reichen die Aufgaben. Auch die stetig komplexer werdenden technischen Geräte würden mehr und mehr Know-How benötigen.

Träxler hat bereits mit der Suche nach qualifiziertem Personal für die Straßenmeisterei begonnen. „Aus jetziger Sicht werden wir heuer eine Stelle neu besetzen und einen Lehrling aufnehmen“, sagt der Straßenmeister. Bewerbungen für die Stellen nehme er schon jetzt gerne entgegen.

